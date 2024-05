Doncic tritura a los Clippers y deja a Dallas a un paso de la segunda ronda

El esloveno Luka Doncic firmó este miércoles un doble doble de 35 puntos y diez asistencias y lideró el contundente triunfo por 123-93 de los Dallas Mavericks en el campo de Los Ángeles Clippers, lo que deja a los texanos a una victoria del pase a la segunda ronda de los 'playoffs' de la NBA.

Tras rendirse en Dallas pese a rozar una remontada histórica de 31 puntos, los Mavs se vengaron con una actuación extraordinaria en Los Ángeles, tanto a nivel ofensivo, como defensivo.

Doncic, que competía con molestias en la rodilla derecha, acabó el partido con 35 puntos, siete rebotes, diez asistencias y catorce de 26 en tiros de campo. Kyrie Irving le apoyó con catorce puntos y Maxi Kleber brilló saliendo del banquillo con quince puntos, fruto de un cinco de siete desde la línea de tres puntos.

Los Mavs infligieron a los Clippers la peor derrota de su historia en 'playoffs' y podrán sellar el viernes el pase a la segunda ronda si le ganan en casa a los angelinos. El premio para el ganador de esta serie será un enfrentamiento de alto voltaje con los Oklahoma City Thunder, primeros cabezas de serie del Oeste, que arrollaron 4-0 a los New Orleans Pelicans.

Los Clippers no lograron tutear a los Mavs en una noche en la que tiraron con un modesto 37.9 % de acierto en tiros de campo (33 de 87) y conectaron nueve de 35 intentos de tres puntos, fallando incluso catorce de forma consecutiva. Sin Kawhi Leonard, baja por problemas de rodilla, Paul George fue el líder anotador de los angelinos con quince puntos y once rebotes. James Harden no pasó de los siete puntos. La Barba y George habían metido 66 puntos entre los dos en el cuarto partido de la serie, este miércoles se quedaron en 22 en total.

Ivica Zubac fue quien sostuvo a los Clippers en la primera mitad y acabó con quince puntos. Russell Westbrook metió seis saliendo del banquillo y Norman Powell, catorce.

Los problemas en la rodilla derecha que arrastraba desde varios días no frenaron a un Doncic y los Mavericks pusieron cuesta abajo su victoria con un excelente final de segundo período, acabado con un parcial de 14-4 para tomar diez puntos de ventaja. Si los Clippers, sobre todo de la mano de Zubac, sufrieron mucho para aguantar el ritmo de los Mavericks en la primera mitad, en la segunda se derrumbaron por completo.

Estuvieron cerca de cinco minutos sin anotar ningún tiro de campo y fallaron catorce intentos consecutivos de tres puntos. Los Mavericks defendieron con excelente compromiso y Derrick Jones Jr logró desactivar a Paul George.

Los Mavs lo aprovecharon para firmar un demoledor parcial de 14-0 que disparó su ventaja hasta el 71-50. Doncic llevó de la mano a los texanos con catoce puntos en un tercer período acabado 33-23 que dejó tocados a los Clippers. No tuvieron fuerzas para reaccionar los angelinos. Alcanzaron una desventaja máxima de 32 puntos y acabaron el partido en una Crypto.com Arena con muchos asientos vacíos. La primera bola de partido para los Mavs será este viernes en Dallas ante uno Clippers contra la pared y obligados a ganar los dos próximos encuentros para avanzar.