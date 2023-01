Asensi: “El reto es mejorar la Agrupación”

¿Complicarme la vida? He tenido mucha más presión en mi trayectoria deportiva y personal El fútbol femenino es un bastión importantísimo para nosotros. Tendrá todo el apoyo

Elegido presidente de la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona el pasado martes, Juan Manuel Asensi afronta esta nueva etapa en su vida como jugó: en equipo, comprometido y listo para luchar. Es lo que hizo siempre. Y le fue muy bien.

¿Por qué se presentó?

Se sabía que la etapa de Ramon Alfonseda como presidente de la Agrupación iba a terminar y fue entonces cuando un grupo de compañeros me lo propuso, me lo pensé y dije “sí”.

Aceptó el reto.

Sí, me gustó la idea. Estoy solo con mi mujer y me era indiferente estar en Barcelona o en Alicante.

¿Se lo hizo saber a Alfonseda?

Sí, tengo amistad con él. Jugamos juntos y también fuimos olímpicos en 1968. Le dije, “mira Ramon, me han dicho esto y la idea me parece bien porque es una manera de no perder el contacto con los compañeros y, también, de ayudarlos. Me voy a presentar”.

¿Tiene la sensación de que se ha complicado la vida?

Eso me dicen... Pero no tengo ningún problema de disponibilidad. Mi hijo es ingeniero y está en Birmingham y mi hija está estudiando derecho en Irlanda. He tenido más presión en mi vida deportiva y personal de la que puedo tener en la Agrupación.

Viene con cierta experiencia...

Sí, por ejemplo, cuando pusimos en marcha el sindicato de futbolistas españoles (AFE). Y lo hicimos en aquellos tiempos tan duros, finales de 1977 y principios de 1978, y ante la presión de gente poco dada a los cambios. Peleamos, luchamos y, finalmente, conseguimos lo que necesitaban los jugadores.

Asensi, en la sede de la Agrupación, el pasado miércoles | David Ramírez

Usted llega a una Agrupación muy consolidada.

Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido fenomenal, entonces hay que seguir y, si se puede mejorar y hacerla más grande, buscaremos como conseguirlo.

¿Objetivos prioritarios?

Sobre todo, que el nombre de la Agrupación esté bien posicionado e ir de la mano del Club, así seguro que iremos bien. He hablado con Laporta y está por la labor de ayudarnos, como nosotros al Barça, con el que iremos a muerte. Por otra parte, estamos aquí para ayudar a los jugadores y a las jugadoras. Sé las penalidades que se pasan cuando se deja el fútbol, te cambia la vida... Y es entonces cuando hay que estar al lado de los que lo necesiten.

¿Es posible ofrecer la seguridad total al futbolista?

Trabajaremos para ello. Queremos que los que han defendido la camiseta del Barcelona estén tranquilos, sobre todo los mayores. Deben tener las espaldas cubiertas, ellos, ellas y sus respectivas familias. Es una de nuestras prioridades.

De la mano del Club, seguro que podremos crecer y ser más fuertes

Laporta le agradeció su discurso integrador ahora que el Barça necesita estar unido...

Siempre he sido una persona de club y lo que no concibo es que la Agrupación del Barcelona no vaya de la mano del Club. Nosotros tenemos que estar con él, no podemos generarle problemas y menos ahora. Sé que Laporta tiene muchas ilusiones puestas en la Agrupación y en la Fundación y que nos apoyará en todo. De la mano del Club vamos a encontrar muchas oportunidades para hacer más grande la Agrupación.

También dijo que quería modernizar la institución.

Sí, pero manteniendo la solera y la tradición porque es un signo de identidad nuestro, eso no se puede perder. Pero hay que sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías para darnos a conocer y difundir el trabajo que hacemos.

Si te comprometes, peleas y pones el cuello, la gente te respetará y alcanzarás los objetivos. He luchado toda mi vida y me ha ido bien. No voy a cambiar.

Un objetivo ambicioso.

Sí, pero no podemos quedarnos atrás. Sabemos que interesamos a los jugadores de cierta edad, pero también queremos despertar el interés de los jóvenes, crear eventos para ellos, que se interesen por nosotros, que nos conozcan, que se unan a la Agrupación... Hay que juntar la veteranía con la juventud.

¿Qué papel jugarán las futbolistas en esta etapa?

Para mí el fútbol femenino es un bastión importantísimo de la Agrupación, pero necesita más y, así se lo dije a las jugadoras en las charlas que hemos mantenido, van a tener mi total apoyo y el de mi junta. Que no tengan dudas.

¿Tendrán representación en la junta?

Sí. Estarán con nosotros. Conmigo, las jugadoras tendrán un papel muy importante.

Juan Manuel Asensi defendió la camiseta azulgrana entre 1970 y 1981 | David Ramírez

Aseguró que tendrá presente los consejos de Alfonseda...

Consultaremos a Ramon y a otros miembros que han dejado la junta, sin duda. A Ramon lo conozco desde hace muchos años. Cualquier duda que tenga se la voy a consultar. Ha estado 20 años al frente de la Agrupación, ha hecho un gran trabajo y lo que no voy a hacer es tirar por la borda lo que se ha hecho y conseguido. Ni hablar.

Es decir, continuarán los programas de formación, los deportivos, de ocio...

Totalmente. Lo que funciona no se toca. No tendría sentido, por ejemplo, terminar con la Folga, una reunión de veteranos que ha calado muy hondo. La Folga, la Folgueta, la Semana Barça Jugadores y muchas otras actividades son pilares de la Agrupación.

Ayudaremos a los exjugadores y queremos que los jóvenes nos conozcan

Que nadie espere entonces un golpe de timón.

Llegamos ahora, pero somos exjugadores del Barça que queremos a la Agrupación y que lucharemos para hacerla mejor, si es posible. La Agrupación funciona, como lo hacen sus áreas de trabajo, así que todo el mundo tiene que estar tranquilo. Puede haber cambios, claro, pero ninguna revolución.

La masa social de la Agrupación puede confiar en Asensi...

Soy culé hasta que me muera. No me toques al Barcelona para nada, al contrario, dame una idea y si es buena para el Agrupación y para el Barça, la voy a escuchar y estudiar.

En su biografía aseguró que para tener éxito hay que sacrificarse. ¿Lo mantiene?

Me lo decía mi padre: el trabajo hablará por ti. Si no te importa lo que haces, todo será un desastre. Si te comprometes, peleas y pones el cuello, la gente te respetará y alcanzarás los objetivos. He luchado toda mi vida y me ha ido bien. No voy a cambiar.