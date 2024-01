Así estaría la liga sin los errores del VAR

La jornada 21 de la Liga EA Sports estuvo protagonizada una vez más por el arbitraje y las decisiones en el VAR. El foco está en el Real Madrid - Almería, donde por primera vez en lo que llevamos de campeonato, el videoarbitraje intervino hasta en tres ocasiones en lances del juego en los que el árbitro, Francisco Hernández Maeso, acabó por modificar su decisión inicial. Tres jugadas fueron el detonante: un penalti en contra del Almería, un gol anulado a favor del Real Madrid y otro concedido también para los blancos. La primera decisión, la más controvertida y de la que más se recela, fue la que provocó el incendio.

Decisiones del VAR muy controvertidas en el Madrid - Almería

La victoria del Real Madrid ante el Almería en el encuentro de este pasado domingo en el Santiago Bernabéu (3-2) no deja de levantar polvareda por unas escandalosas decisiones arbitrales. Es por eso que Archivo VAR ha vuelto a ordenar la clasificación liguera en un caso de 'arbitraje ideal'.

La realización de la tabla tiene en cuenta cuatro supuestos principales en los que la tecnología debe hacer acto de presencia. El barómetro calcula los goles anulados, los validados, los penaltis no señalados y los penaltis señalados, todos ellos, no obstante, de forma errónea.

Las claves de la polémica estuvieron en 3 jugadas decisivas que terminaron decantando la balanza hacia el conjunto blanco. Y es que era el peor partido de la historia de la Liga del Madrid, pues solo había perdido en casa en dos ocasiones contra un colista y nunca ante un rival cuya diferencia en la clasificación era de 42 puntos.

Resulta imposible de comprender como el VAR decidió entrar en un posible penalti por mano cuando, en la misma acción, se produce una falta clara de Rudiger sobre Edgar. El defensa del Real Madrid se sube encima del defensor visitante impidiendo que pueda disputar el balón. Hernández Maeso, que pudo tener personalidad para castigar la falta, decidió seguir el consejo de Hernández Hernández.

Por primera vez en lo que llevamos de campeonato liguero, el videoarbitraje intervino hasta en tres ocasiones en un mismo partido en lances del juego en los que el árbitro modifica su decisión.

El Barça seria segundo, a un punto del Girona

El Barça es el equipo que más puntos ha perdido por decisiones arbitrales. Sin los errores en el VAR, recortaría distancias con el líder y la liga estarían más viva que nunca. Los azulgranas serían segundos en la clasificación con 47 puntos (ahora 44) en la jornada 21. De esta forma, estaría pisándole los talones al Girona, que sería líder con 48 puntos (ahora 52) y el Real Madrid con 47 puntos (ahora 51).

El conjunto azulgrana ha ido viviendo injusticias arbitrales durante este tramo inicial de liga. No únicamente por errores en los partidos que han disputado, sino en errores que han permitido que sus competidores sigan sumando puntos.

En una jornada de sábado de Liga marcada por la polémica arbitral en Madrid, Xavi no quiso dejar pasar la oportunidad de remarcar una de las claves de la reacción bética en el primer gol de Isco: “Estábamos muy bien y controlando el partido con balón antes del empate, hemos dominado y se nos complica el partido con una jugada puntual. No sé si es falta a Pedri por posible plancha al jugador. Eso nos ha puesto tensos y tres minutos después viene el empate”, explicó.

Además, ya en rueda de prensa y más en frío, el técnico redobló su crítica arbitral tras ser preguntado sobre el arbitraje del Bernabéu: "Lo he visto, lógicamente, pero me quedo con las palabras de Garitano, si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban y va a ser muy difícil ganar esta Liga", se lamentó, mientras recordó los errores que han perjudicado al Barça: "Me acuerdo de Getafe, el penalti clamoroso a Raphinha en Vallecas, el gol de João Félix en Granada... Tendríamos seis puntos más".

Así estaría la clasificación, según Archivo VAR, de la liga sin las decisiones arbitrales.