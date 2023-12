¿La eliminación del carnet de socio físico, anécdota o síntoma?

Se acabaron los carnets de socio físicos en el Barça. Por lo menos para todos aquellos que no tengan 70 años y no quieran pagar 10 euros para tenerlo. El club comunicó el lunes que el nuevo carnet "será exclusivamente digital" y argumenta esta decisión "con el fin de ser coherentes con las acciones, iniciativas y políticas orientadas a la sostenibilidad".

El club ofrece la posibilidad de obtener el formato físico acudiendo a la OAB o pidiéndolo a través de la web: "A partir del 15 de enero se pondrá a disposición de todos los socios y las socias la opción de adquirir un duplicado en formato físico presencialmente en la OAB o a través de formulario on-line a un precio de 10 euros". Si los socios no lo solicitan, no se realiza un descuento por esa misma cantidad.

Dignitat Blaugrana

Ricard Faura, de Dignitat Blaugrana, considera "el mundo evoluciona y, nos guste o no, va hacia lo digital, es obvio e inevitable. No nos parece mal". Eso sí, considera que "dar la opción de tenerlo físicamente es pensar en el valor sentimental del carnet y en las personas a las que les afecta la brecha digital". Es ahí donde pide al club que "facilite y acompañe a los socios y socias que tengan más dificultades en esta transición sin renunciar a los beneficios que conlleva ser socio del Barça y al mismo tiempo sus responsabilidades".

Joan Laporta durante su discurso en el almuerzo navideño con los medios de comunicación / Valentí Enrich

Sobre los 10 euros que cuesta solicitar el formato físico, entiende que "en el caso de las personas mayores de 70 años consideramos que no es necesario cobrar nada, otra cosa es la que gente que lo quiera tener por razones sentimentales". En definitiva, Faura asegura "estar de acuerdo en que se priorice el formato digital, pero que, quien lo quiera, pueda tener el físico a un coste asequible".

Un Crit Valent

Desde el grupo Un Crit Valent, su líder y ex precandidato a las elecciones, Jordi Medina, tiene una opinión más crítica: "No es ningún escándalo y, si quieres, es un tema menor, pero, dicho esto, sí se trata de un tema simbólico y romántico: yo lo llevo en el bolsillo con orgullo desde hace 50 años". Y, en ese sentido, se pregunta "¿qué es el Barça, entre otras cosas, si no sus símbolos? El Barça es su potencia social y su arraigo a la ciudad y al país".

Están alejando al club del socio, que es seguramente lo que quieren Jordi Medina (Un Crit Valent)

Medina va más allá: "Lo que más me preocupa no es el tema deportivo, que me preocupa relativamente. Sí me preocupan las secciones, la economía, el resultado final del Espai Barça... Pero lo que más me preocupa es la desafección. Están alejando al socio del club. ¿Cuántos socios se han abonado a Montjuic¨? ¿Cuántos suben? El carnet es un detalle, pero todo suma. Nos llevan a la desafección social, que es el gran activo que tiene o tenía el Barça".

Y añade: "Barça TV, FCB Viajes, el exilio a Montjuïc...Solo quieren a extranjeros, que pagan más y consumen más. Están alejando al club del socio, que es seguramente lo que quieren. El socio se está quedando en casa y eso es lo peor que le puede pasar al Barça".

Seguiment FCB

Marc Cornet, de Seguiment FCB, por su parte, no ve ningún problema: "Si existe la opción de pedirlo físicamente, no nos parece mal. Diez euros no es un precio exagerado teniendo en cuenta que todo tiende hacia la digitalización absoluta".

Eso sí, considera que "quizá el primer año debería ser gratuito y que los socios pudieran decidir, de la misma manera que hay empresas que te ofrecer tener una factura física o digital".