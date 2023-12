Los carnets físicos de socios del Barça ya son historia

Todos aquellos coleccionistas de los carnets que anualmente emite el Barça y envía a todos sus socios no podrán aumentar sus colecciones a partir de 2024. La entidad ha comunicado este lunes a todos ellos que el nuevo carnet "será exclusivamente digital". Argumenta esta decisión "con el fin de ser coherentes con las acciones, iniciativas y políticas orientadas a la sostenibilidad".

De esta manera, el documento acreditativo como socio blaugrana estará disponible a través de la aplicación móvil 'Socios', que podrá actualizarse a partir del 15 de enero. Eso sí, el club ha tenido en cuenta las dificultades de sus socios mayores de 70 años que puedan verse afectados por la brecha digital, por lo que todos ellos recibirán, como es habitual, el carnet en su formato físico, que este año "está fabricado con materiales reciclados y reciclables", apunta Anna Aznar, director del Área Social, a través del correo electrónico enviado.

Helena Fort, en rueda de prensa / Valentí Enrich

El Barça también informa que el cargo se efectuará el próximo 15 de enero y cuas renovaciones van desde los 215 euros (adulto), 107 euros (infantil) y 51 euros (alevín). Además, seguirá siendo posible, partir del 18 de diciembre, la financiación de la cuota tras renovar el "acuerdo con una entidad financiera para poder realizar este servicio".

La opción física, pagando

El club, de todas formas, ofrece la posibilidad de obtener el formato físico acudiendo a la OAB o pidiéndolo on-line: "A partir del 15 de enero se pondrá a disposición de todos los socios y las socias la opción de adquirir un duplicado en formato físico presencialmente en la OAB o a través de formulario on line a un precio de 10€". Si los socios no lo solicitan, no se realiza un descuento por esa misma cantidad.