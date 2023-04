Las frases más destacadas de Xavi en la previa del Getafe-Barça

"Estuvo muy mermado. Por la mañana parecía que no podría jugar, pero demostró compromiso e implicación. Siempre quiere estar, no es la primera vez que juega mermado. Estoy convencido de que le influyeron los problemas físicos, sí".

"Lo más importante es que Busquets esté tranquilo y nos ayude hasta el final de la temporada. No creo que su decisión se base en función de lo que haga Messi. Es difícil escoger el camino, a mí me costó. Si continúa, va a seguir siendo importante para el Barça".

13:18

Comparación con Guardiola

"Le considero el mejor entrenador del mundo desde que empezó, cuando aún no había ganado títulos. Para mí sigue siendo el número uno. Todos los jugadores que pasan por sus manos quedan cautivados. No me quiero comparar con él, tiene una trayectoria increíble y yo acabo de empezar. Ojalá poder acabar con su palmarés. No por mí, sino por el club, que es por quien trabajo".