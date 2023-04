¿Cuándo puede ser campeón de Liga el Barça?

Los azulgranas continúan con 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y ahora quedan 33 por jugar Si aumenta la diferencia, el alirón podria llegar en el derbi y si se mantiene, en la visita de la Real Sociedad al Spotify Camp Nou a cuatro jornadas para el final

El Barça va camino de proclamarse campeón de Liga cuatro años después. La gran pregunta ahora es: ¿cuándo cantará el alirón? Seguro que los aficionados azulgranas, echando una ojeada al calendario, escogerían un partido muy especial para un día tan señalado: el derbi en el RCDE Stadium. Y lo cierto es que es una de las fechas más posibles...

Aunque para ello sería necesario que los de Xavi Hernández aumentaran su ventaja de 12 puntos sobre los blancos, después de que ambos hicieran los deberes este fin de semana y ganaran sus respectivos compromisos. Los azulgranas, goleando el sábado en el feudo del colista, el Elche (0-4). Y los de Carlo Ancelotti, pasando por encima este domingo del Real Valladolid en el Santiago Bernabéu con exhibición goleadora de Karim Benzema (6-0).

Cuestión de goal-average

Pero aunque el Barça llegara a la jornada 34, la de la visita al feudo del Espanyol, manteniendo los 12 puntos de ventaja actuales, no podría depender de sí mismo para proclamarse campeón ese mismo fin de semana (13/14 de mayo), ni siquiera venciendo a su máximo rival ciudadano si el Real Madrid derrota en la misma jornada al Getafe de Quique Sánchez Flores.

¿El motivo? Que el goal-average particular es favorable al Real Madrid respecto al Barça y éste es el primer criterio de desempate. Los blancos doblegaron a los azulgranas por 3-1 en la primera vuelta y los de Xavi ganaron en el Spotify Camp Nou, pero por 2-1. Este es un factor a tener muy en cuenta a la hora de intentar 'adivinar' cuándo puede ser campeón de Liga el cuadro blaugrana.

El calendario

Quedan 11 jornadas por jugar, es decir, 33 puntos en juego y la diferencia entre Barça y Real Madrid es de 12. Antes de visitar el RCDE Stadium, el Barça jugará contra Girona (casa), Getafe (fuera), Atlético de Madrid (c), Rayo Vallecano (f), Betis (c) y Osasuna (f); el Real Madrid, por su parte, se medirá a Villarreal (casa), Cádiz (fuera), Celta de Vigo (c), Girona (f), Almería (c) y Real Sociedad (f).

Si la Jornada 34, la de la visita del Barça a Cornellà-El Prat y la del Real Madrid-Getafe, termina sin resolución, aunque el campeonato podría ser virtual (12 puntos con 12 por jugar), todas las miradas se centrarían en el Barça-Real Sociedad de la fecha siguiente, 20-21 de mayo, pues a los de Xavi les valdría incluso con un empate para ser campeones, aunque los de Ancelotti vencieran en la siempre para ellos complicada visita a Mestalla.

Las últimas tres jornadas

A día de hoy, quien más quien menos puede pensar que las últimas tres jornadas serán del todo intrascendentes para la decisión del campeonato, pero en fútbol todo puede pasar.

En este caso, conviene recordar que en la Jornada 36 el Barça visitará al Real Valladolid (donde ganó la mítica Liga del 'Urruti, t'estimo') y el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano, que en la penúltima fecha los de Xavi se miden en el Spotify Camp Nou al Mallorca y los de Ancelotti viajarán al Sánchez Pizjuán, y que en la jornada final, el Barça visitará a un Celta que siempre le complica la vida en Balaídos y el Real Madrid acabará en el Santiago Bernabéu frente al Athletic Club.