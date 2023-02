El dilema de Busquets congela la planificación del Barça

El club blaugrana le ha comunicado el deseo de que siga, pero el futbolista espera la oferta económica Una salida del capitán obligaría a hacer un esfuerzo en el centro del campo

La planificación deportiva del Barça sigue su curso, aunque muchas de las decisiones a tomar dependerán de la continuidad o no de Sergio Busquets. El capitán está meditando su futuro y este dilema congelará buena parte de los fichajes del próximo curso. Busquets prioriza seguir de blaugrana, pero quiere saber las condiciones económicas para continuar. Todo dependerá de que la oferta le haga seguir sintiéndose importante en el equipo.

Xavi Hernández ya ha dejado claro al área deportiva que su prioridad es mantener a Busquets. Por cuestiones deportivas y también económicas, ya que su salida implicaría la llegada de un refuerzo en su posición y la delicada situación del Barça con el límite salarial no augura nada bueno. El entrenador prefiere tener al capitán al cien por cien que firmar alguna segunda opción que no convenza al cien por cien.

Pero el deseo del entrenador es uno y la decisión de Busquets es otra. El capitán se ha ganado el derecho a decidir, pero primero escuchará al Barça. La clave de todo este asunto es la propuesta económica blaugrana, que será mucho más baja que el actual salario pero que puede acercarse mucho a la ficha que tendría en cualquier equipo de la MLS. Si la diferencia es mínima, Busquets tiene muchas opciones de quedarse.

El elemento que puede distorsionar la renovación es la aparición de una oferta concreta de Arabia Saudí fuera de mercado. Por ahora todo han sido sondeos hacia el jugador, pero ese ofertón oficial no ha llegado a pesar del interés de varios clubs. Y el mercado árabe es muy disperso y quizás hasta finales de temporada no acaban de despertar. Y el Barça ahí no puede esperar.

Club y entorno del jugador deben mantener contactos en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo favorable. Y el Barça necesita que esto no vaya más allá de finales de marzo. A partir de ahí, se acabará de configurar toda la planifcación. Si Busi se va, la idea es hacer un esfuerzo importante en el pivote y eso lastraría las opciones de invertir en zona ofensiva, algo que Xavi si ve como prioritario. Atrás podría llegar un central libre (Íñigo Martínez) y un lateral a bajo coste.