El día que se empezó a construir el Barça de Xavi

La primera gran victoria de la era Xavi llegó ante el Atlético, rival de este domingo, con un Adama Traoré estelar y un 4-2 corto vista la exhibición de juego blaugrana El técnico blaugrana puso en liza esa formación con cuatro centrocampistas con la que ha jugado su mejor fútbol y ha obtenido sus mejores resultados esta temporada

El Barça puede dar este domingo un golpe definitivo a la Liga si derrota al Atlético (16.15 horas). Los colchoneros se presentan en el Sportify Camp Nou como el mejor equipo de las cinco grandes Ligas desde que se retomaron las competiciones, tras el Mundial de Qatar 2022. Pero el Barça ha sido el único club capaz de mantener el ritmo de los colchoneros infligiendoles la única derrota desde entonces, en el Civitas Metropolitano (0-1), un ya lejano 8 de enero.

Desde entonces, el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone no ha vuelto a morder el polvo, sumando 36 de los 45 puntos que se han disputado en la Liga, fruto de once triunfos, los seis últimos de manera consecutiva, tres empates y esa única derrota. Una victoria del Barça no sólo frenaría la progresión del Atlético, si no que le dejaría definitivamente fuera de la pelea por el título. Eso, al margen de callar muchas bocas y enviar un claro mensaje al Real Madrid de que se centre en la Copa del Rey y la Champions League, porque la Liga sólo tiene color blaugrana.

Un Barça de récord

El conjunto que dirige Xavi aún puede igualar la Liga de 100 puntos que lograron José Mourinho dirigiendo al Real Madrid y Tito Vilanova al frente del Barça. Y tiene a tiro dos récords históricos de solidez. Marc André Ter Stegen va camino de conquistar su primer Trofeo Zamora, rebajando los 18 goles encajados por Paco Liaño con el Deportivo la temporada 1993 y 1994 y Jan Oblak con el Atlético, la campaña 2015-2016. A falta de nueve jornadas, el alemán sólo ha visto perforada su portería en nueve ocasiones. Pero es aún hay más. Ter Stegen ha dejado su meta a cero en 22 de las 29 jorndas disputadas y también tiene a tiro el récord de 26 que Paco Liaño estableció aquella misma temporada 1993-1994.

Los números del Barça de Xavi hacen presagiar el inicio de una nueva era, por mucho que el 0-4 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid haya vuelto a sembrar el camino de dudas. Pese a las dificultades económicas que atraviesa la entidad blaugrana y las trabas con las que se encuentra, la reconstrucción dirigida por Xavi es un hecho pese a quien pese y ha tenido algunos puntos álgidos que en su momento se interpretaron como un punto de inflexión en ese cambio de ciclo.

Los más impactantes han sido ante el máximo rival, el Real Madrid, empezando por el 0-4 en el Santiago Bernabéu de la pasada Liga y acabando por el más reciente 2-1 de este curso en el Spotify Camp Nou que dejó la Liga vista para sentencia. Entre medio, la final de la Supercopa de España, en la que el Barça atropelló al conjunto madridista con una exhibición de juego y un 3-1 que hubiera sido la derrota más abultada del Real Madrid en una final de no mediar el gol in extremis de Karim Benzema.

La primera gran victoria de la 'era Xavi'

Pero la primera gran victoria de la 'era Xavi', el primer paso de esta reconstrucción llegó un 6 de febrero de 2022 ante el rival de este domingo, el Atlético, contra el que el conjunto blaugrana se había estrellado en sus últimos cinco enfrentamientos, incluída una semifinal de la Supercopa de España.

El Barça ocupaba en aquel momento la sexta posición, a 15 puntos del Real Madrid, 11 del Sevilla, 5 del Betis, 2 de la Real Sociedad y 1 del propio Atlético.

Xavi celebró ante el Atlético su primera gran victoria como entrenador del Barça | VALENTÍ ENRICH

Liderado por un Adama Traoré que hizo estragos por la banda derecha ante Yannick Carrasco y Mario Hermoso, el conjunto blaugrana levantó el tanto inicial de Carrasco con goles de Jordi Alba, Gavi, Ronald Araujo y Dani Alves. El tanto de Luis Suárez maquilló una derrota que pudo ser mucho más amplia visto el despliegue ofensivo culé.

Y un dato significativo. En ausencia de Ousmane Dembélé, apartado momentaneamente por el club por negarse a renovar, Xavi puso en liza esa formación con cuatro centrocampista con la que esta temporada ha mostrado su mejor fútbol y ha obtenido sus mejores resultados. Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi, éste último escorado a la izquierda, dominaron el juego de manera abrumadora. El once lo completaron Marc André Ter Stegen, en la portería; Dani Alves -en la que fue su rentré como blaugrana- Ronald Araujo, Gerard Piqué, Jordi Alba, en defensa; Adama Traoré como extremo derecho y Ferran Torres como delantero centro.

Total, 4-2 y el Barça encaramado ya en posiciones de Champions League descabalgando a la Real Sociedad, que no pasó del empate en Mestalla ante el Valencia (0-0) y el propio Atlético.

Aquel encuentro dio paso a una racha de 15 partidos sin perder, la segunda más longeva de la 'era Xavi' después de las 18 de enste curso entre el 0-3 ante el Bayern en la Champions League y el 2-1 contra el Manchester United en la Europa League.

En esta racha, el Barça eliminó de la Europa League al Nápoles y el Galatasaray y le recortó siete puntos al Real Madrid, haciendo soñar incluso con una remontada histórica. El Barça no pudo completar esa hazaña pero envió un mensaje claro al conjunto blanco de que las cosas estaban cambiando.