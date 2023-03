La amenaza de Tebas: "El Barça no va a poder fichar en verano"

Lo ha asegurado en el 'Business of Football Summit del Financial Times' que se celebra en 'The Biltmore Mayfair' de Londres "Me llamará Laporta enfadado, pero es casi imposible que el Barça pueda fichar", indicó el presidente de la Liga

Javier Tebas sigue empeñado en asegurar que el FC Barcelona no tendrá margen para fichar en este próximo mercado de verano, tal y como sucedió en la pasada ventana de invierno. Esta vez lo ha asegurado en el 'Business of Football Summit del Financial Times' que se celebra en 'The Biltmore Mayfair' de Londres.

"Ya anuncio, y me llamará el presidente Laporta enfadado... Pero es que 'Jan', es prácticamente imposible que el Barcelona pueda incorporar jugadores en verano. Mucho tendrá que cambiar porque, si no, estará en problemas la institución. Al FC Barcelona no le hemos dejado fichar jugadores este invierno, y el verano que viene no va a poder fichar jugadores", ha asegurado el presidente de la Liga.

Sobre las palancas, Javier Tebas ha indicado que "el Barça ha hecho en verano pasado palancas por el 5 por ciento de su cifra de negocio. Pero en otros clubes, eso podría ser un problema. Hemos actuado y nos hemos autoregulado con rapidez. Nadie puede hacer palancas que supongan un 5 por ciento de la cifra de negocio".