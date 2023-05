Los detalles de la cumbre Laporta-Alba: Buena sintonía y nada contractual

Según ha podido saber SPORT, se trataba de una comida pendiente desde hacía meses, totalmente informal y en la que no se habló de ninguna rebaja ni de asuntos burocráticos Jordi tiene muy buena relación con Echevarría y transmitió durante la comida de de forma distendida que le gustaría cumplir su contrato

Una comida pendiente, con muy buen rollo y sin tratar temas profundos. Así se podría definir la reunión, cumbre o encuentro (llámenle como quieran) de Jordi Alba con Joan Laporta y Alejandro Echevarría que captaron las cámaras de 'Jijantes' y que informó 'Relevo' ayer martes en el Restaurante 'Shushi 99' de la zona alta de Barcelona.

Según ha podido saber SPORT, no se tocaron temas contractuales ni aprovechó el presidente azulgrana para pedir al lateral una rebaja sustancial de su salario para poder seguir el próximo curso vistiendo la casaca barcelonista.

Jordi Alba, tras el partido contra Osasuna en el Spotify Camp Nou | Valentí Enrich

Fue una comida entre amigos, pendiente desde hacía bastante tiempo y en la que aprovecharon para rememorar viejos tiempos y hacer un poco de balance de la temporada actual. De este proyecto que encabeza Xavi y que ha sumado los dos primeros títulos oficiales. Y que hay que seguir moldeando, por supuesto.

JORDI TRANSMITIÓ DE FORMA DISTENDIDA QUE LE GUSTARÍA ACABAR EL CONTRATO

El caso es que no se trató sobre rebajas salariales ni sobre el futuro del futbolista básicamente porque no era el contexto para ello y porque el de L'Hospitalet no trata estos temas sin presencia de sus agentes/abogados. De forma distendida, sí que Jordi transmitió su voluntad de cumplir el contrato (acaba en 2024) porque está a gusto.

Reunión entre Mateu Alemany y agentes de Jordi Alba para resolver su futuro | DAVID BERNABEU

Hace unos días, de hecho, estuvieron los agentes del jugador en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y tampoco se habló ni se les pidió que Jordi se rebajara sustancialmente sus emolumentos. Se trató sobre otros jugadores que representan.

Sí es posible, obviamente, que los emplacen de nuevo en los próximos días a hablar sobre el asunto, pero en un contexto diferente y con otras figuras también implicadas.