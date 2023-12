Delfí Geli: "Aleix Garcia está comprometido con el Girona"

El presidente del Girona quiere zanjar la polémica tras las declaraciones del futbolista en la que decía que le gustaría jugar en el Barça Se muestra optimista de cara al partido de esta noche "por la trayectoria que llevamos y por como juega y compite el equipo"

Aleix Garcia ha sido protagonista en la previa del Barça - Girona de esta noche por unas declaraciones en las que aseguraba que le gustaría jugar en el club azulgrana, algo que provocó el enfado de un sector de la afición del Girona e incluso una reprimenda de su entrenador.

El presidente del club, Delfí Geli, ha querido zanjar el tema. "Aleix es un jugador que está con nosotros y que nos ha ayudado a crecer. Está jugando a un nivel increíble que ha hecho que fuese a la selección. Está identificado y comprometido con nuestro proyecto. Por eso vino cuando estábamos en Segunda y ha crecido con nosotros", ha dicho en el programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio.

Geli ha hablado también del partido al que el Girona acude "con buenas sensaciones por la trayectoria que llevamos, por como juega el equipo y por como compite" y no ha querido visualizar todavía lo que será capaz de competir un equipo que antes del inicio de esta jornada era colíder de la Liga empatado a puntos con el Real Madrid y aventajaba en cuatro puntos al Barça: "Nuestra intención y nuestro objetivo es que el Girona goce de una estabilidad en Primera. Estamos en un momento único y especial y tenemos que disfrutarlo, pero siendo realistas y disfrutando el día a día. No sé si el globo se pinchará, pero tampoco me preocupa. El globo se pincharía si estuviésemos a punto de bajar a Segunda".

El presidente del Girona también ha explicado que trabajan con un proyecto de remodelación de Montilivi, pero que no hay nada todavía concreto, aunque bien es cierto que si la temporada que viene juegan en Europa, alguna remodelación deberá hacer el club.