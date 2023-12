Aleix García: "Obviamente me gustaría jugar en el Barça"

El futbolista del Girona no esconde el amor por el club al que sigue desde pequeño Esta temporada, el de Ulldecona está siendo una de las piezas clave para los gerundenses

El Girona se ha confirmado este curso como una de las sensaciones de LaLiga, con un fútbol atractivo y unos resultados que lo han catapultado a la zona noble de la clasificación.

Un momento dulce que ha ayudado también a algunos de sus jugadores a ponerse en el escaparate. Es el caso de Aleix Garcia, que está desplegando su mejor fútbol, consiguiendo incluso la llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente.

Aleix García: ''Me gustaría jugar en el Barça''. #DeportePlus pic.twitter.com/PtADjKTUmB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 5, 2023

El futbolista catalán es sin duda una de las piezas clave de este Girona, pero, a pocos días de que se dispute el derbi catalán contra el Barça, Aleix no esconde cuál es el equipo con el que sueña para su futuro.

“Obviamente me gustaría jugar en el Barça”, reconoció el de Ulldecona en una entrevista para 'Movistar+', afirmando que “es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado.

Aunque el centrocampista ha sonado como posible sustituto de Gavi en este mercado de invierno, el jugador reafirmó hace unas pocas semanas su compromiso con el club gerundense, a raíz de unas palabras sobre el fichaje de Oriol Romeu. "Haber salido del Barça como hizo él y ahora poder volver... yo tampoco me lo habría pensado", dijo en una entrevista. Unas declaraciones que causaron un gran revuelo entre los aficionados y que tuvo que matizar poco después.

"Solo apoyaba a un gran amigo como Oriol Romeu. En ningún momento he dicho que yo saldría con los ojos cerrados. Son situaciones totalmente diferentes la mía y la suya. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho. Amo al Girona", afirmó.