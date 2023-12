Delfí Geli: "Por la puntuación que llevamos, Europa ya es un objetivo"

El presidente del Girona, colíder de la Liga, analiza el gran momento de su equipo días antes de enfrentarse al Barça "En Girona, hace diez años, la gente era del Barça y del Girona. Eso ha cambiado. La gente de Girona es del Girona", explica Delfí Geli

Delfí Geli (Salt, Girona, 1969) es el presidente del Girona, colíder de la Liga y una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. Fue jugador y técnico en el fútbol base del equipo catalán, además de futbolista del Barça, Albacete, Atlético de Madrid y Alavés. Explica la evolución del club y las claves del éxito.

¿Cuándo era niño era del Girona o del Barça como la mayoría?

Desde que tengo uso de razón vengo a Montilivi. Venía con la familia a la tribuna baja cada domingo por la tarde. Por la mañana jugaba yo en Salt y por la tarde veníamos a ver al Girona. En aquellos momentos, el Girona estaba en Tercera, algún año en Segunda B y también alguno en Regional, pero el Girona era mi equipo. Evidentemente que también era del Barça, pero mi equipo era el Girona y a quien venía a ver desde detrás del banquillo.

Y a los trece años fichó por el Girona.

Jugaba en el Salt, en el pueblo. Empecé con ocho o nueve años. Cuando era infantil me propuso el Girona venir para aquí y no me lo pensé.

¿Quién era su ídolo?

Mi primer ídolo fue Schuster.

¿De qué jugaba en las categorías inferiores?

Era delantero y cuando me fichó el Barça, allí, seguí jugando de delantero o alguna vez de medio. Fue cuando fui al Albacete que Benito Floro me dijo que me quería para jugar de defensa. Empecé de central. En un partido de Copa que debíamos remontar contra el Marbella, me puso de lateral y allí me quedé.

Para la gente más joven, Delfí Geli es el presidente del Girona, pero usted tiene una brillante carrera en el fútbol profesional.

Jugué catorce o quince años en Primera. Debuté en el Barça y después pasé por Albacete, Atlético de Madrid y Alavés. Fue una experiencia no solo deportiva, fue una experiencia de vida. Me fui muy joven de casa para ir a Barcelona, el Albacete era un club pequeño que acababa de subir pero que hizo unos años increíbles, el Atlético de Madrid es un grande con el que gané una Liga y una Copa y con el Alavés llegamos a disputar la final de la UEFA. Nos quedamos a un paso de ganarla cayendo en la prórroga con un gol de oro.

Hablaba de las temporadas del Albacete y de la campaña europea del Alavés. ¿Es comparable a lo que se está viviendo en Girona?

El primer año en el Albacete ya estuvimos terceros, cuartos, bien clasificados. Aquí ha sido más un proceso, de ir dando pasos y construyendo cada año. Sí se parecen, también con el Alavés, que son clubs que tenían mucha estabilidad. Se hablaba de fútbol y nada más. Había mucha tranquilidad.

Decía que su ídolo era Schuster. Ahora, los niños de Girona llevan camisetas de Stuani, Aleix Garcia o Tsygankov. ¿Qué siente el presidente?

La transformación en los últimos diez años ha sido increíble. Se veían por la calles camisetas del Barça, del Real Madrid o el Espanyol. No había del Girona. Es que ni se vendían. En los últimos años el cambio ha sido brutal. Existía la dualidad de ser del Girona y del Barça. Eso está cambiando. La gente de Girona es del Girona. Los niños, cuando empiezan a tener uso de razón, son del Girona. Esto es lo que nos va a hacer fuertes en el futuro. Hemos crecido mucho en masa social pero en unos años, estos niños serán socios y tendremos una masa social joven y potente.

Delfí Geli, en el túnel de vestuarios de Montilivi | Valentí Enrich

¿Cómo llega al cargo?

En ningún momento me lo había planteado. Había estado en el fútbol base porque siempre me ha gustado estar vinculado con el mundo del fútbol. Cuando hubo el cambio de propiedad, Pere Guardiola me planteó esta posibilidad. Me descolocó, pero hablamos mucho, me explicó el proyecto. Coincidíamos mucho y acepté. Y aquí seguimos.

Fue jugador del Girona, entrenador en el fútbol base y ahora presidente. El club tiene estabilidad, pero usted las ha visto de todos los colores.

Cuando era jugador íbamos por diferentes campos de la ciudad para entrenar y jugar. Teníamos dificultades para tener balones, aguas, material. Era un equipo de Tercera División y tenía dificultades económicas como tantos otros. Yo era joven y no tenía tanta necesidad, pero he visto como compañeros lo pasaban mal porque tenían familia y no llegaba el dinero a final de mes. Compañeros que se tenían que ir a buscarse la vida a otro sitio. Fueron momentos difíciles.

Un gran momento

De aquello a lo que se está viviendo ahora.

Lo vivimos con más tranquilidad que entonces. Hay estabilidad desde hace muchos años. Antes de nuestra entrada ya llevaba unos años en Segunda y se había ido profesionalizando. En los últimos años hemos crecido mucho. Hemos estado muchos años luchando por el ascenso a Primera y hemos mantenido la ilusión y la idea cuando nos quedábamos en el camino. Cuando llegamos a Primera era una oportunidad de crecer como marca y situarte en el mundo del fútbol. Ahora hemos llegado a un momento excepcional. Ha sido inesperado. Sabíamos que teníamos una gran plantilla, pero nuestro objetivo sigue siendo consolidarnos en Primera. Tenemos que ser un club que esté doce, trece, quince años en Primera.

¿Cómo se consigue ser líderes de Primera?

Veníamos con una base importante de los dos últimos años y se han ido incorporando jugadores de mucha calidad. Tienen una ambición increíble desde el principio. Ya lograron grandes resultados en la pretemporada y el buen inicio de Liga hizo que cogiesen confianza. Les miras la cara y ves que tienen una confianza increíble.

¿Ha pensado en lo que logró el Leicester en la Premier?

Nos lo preguntan mucho. Lo que hizo fue muy difícil y quizá aquí sea más difícil porque en la Liga hay tres equipos que son bestias competitivas con plantillas muy extensas y con muchos recursos. El Leicester se puede mirar como una ilusión o un ejemplo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, del juego. El equipo está jugando muy bien y ello nos hace pensar que no se va a caer en tres o cuatro jornadas. Luego ya veremos porque plaza luchamos.

¿Europa ya es un objetivo?

Lo es por la puntuación que tenemos. No podemos huir de la realidad y de las sensaciones que transmite el equipo. Lo hemos hecho durante un tercio de competición y ahora hay que seguir haciéndolo. Tenemos una plantilla con mucha calidad. No sé la posición en la que quedará pero luchará seguro y va a poner las cosas difíciles en todos los partidos.

¿Qué responsabilidad tiene Míchel en todo esto?

Muchísima. Nosotros apostamos por un estilo de juego de ataque, de tener el balón y por eso la dirección deportiva fue a buscar a Míchel. Es un entrenador que se ha integrado muy bien, al club, a la ciudad. Trabaja mucho el equipo, los partidos y conoce muy bien a los jugadores y como viven los futbolistas.

Una apuesta de Quique Cárcel, otro de los puntales del proyecto.

Creo que es su décimo año aquí. Llegó antes del cambio de propiedad y casi sin recursos construyó un equipo que casi sube a Primera. Desde entonces, siempre ha hecho plantillas que han estado a punto de subir a Primera si no han subido. Y en Primera, nos hemos mantenido excepto aquel año que tocábamos la salvación. Aquel año, cuando bajamos, quiso seguir en el Girona. Es la persona mejor preparada para este cargo. Ahora le llega un reconocimiento que nosotros teníamos claro desde hace años. Está disfrutando de un momento increíble porque se siente muy identificado con la plantilla y el entrenador porque es lo que ha visualizado durante muchos años.

Delfí Geli, en un momento de la entrevista con SPORT | Valentí Enrich

¿Lo más importante es la idea?

Ideas hay muchas y todas son buenas y respetables. Nosotros hemos seguido con la misma durante todos estos años. No la hemos cambiado por un mal resultado. Lo importante es esto. Mantenernos fuertes en el camino, en la idea.

¿El apoyo que tienen del City Group es muy importante?

Son los propietarios. Ellos marcan el camino y a principio de temporada nos marcan los objetivos. También Pere Guardiola y Marcelo Claure. Los tres tienen mucha experiencia en el mundo del fútbol y de los negocios. Nos ayudan mucho y hacen mucho más fácil nuestro trabajo. Nos dejan trabajar en un camino que acordamos y del que nadie se desvía.

¿Cómo está la Ciutat Esportiva?

Estamos cerca de empezar las primeras obras. Tenemos una ganas inmensas de que sea realidad. Llevará un tiempo, se nos hará largo, pero es un proyecto ilusionante. Estamos disfrutando del momento del equipo, pero también lo hacemos del futuro.

¿Y han pensado en qué hacer con Montilivi?

El proyecto era consolidar al equipo en Primera y después ya se vería. Debíamos ir dando pasos, pero es cierto que el paso de este año es muy grande. Se está trabajando internamente para mejorar el estadio y en un proyecto de estadio nuevo que está verde todavía. Evidentemente, deberemos acelerar procesos si el año que viene estamos en Europa para tener un estadio mejor que el que tenemos ahora.

El Barça

Llegan al partido de Montjuïc por delante del Barça.

Es inesperado y sorprendente para nosotros y para todo el mundo. Es la realidad. El Barça es un club inmenso y competir con ellos ya es una satisfacción para nosotros. Con nuestros recursos, intentaremos ponerle las cosas difíciles y sumar, sabiendo que será uno de los partidos más complicados del año.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por el Barça?

Muy buenos. Llegué muy joven para jugar en el filial. El primer día entrené con el primer equipo y pude debutar. Lo recuerdo como un paso muy importante para mi carrera como futbolista y también para mi formación como persona. Me sirvió para abrirme camino en el mundo profesional.

Creo que su fichaje por el Barça solucionó importantes problemas en el Girona.

El Barça pagó un traspaso y en el contrato se firmaron una serie de cláusulas por objetivos. Se fueron cumpliendo y el Girona fue ingresando un dinero que le fue muy bien en tiempos difíciles. Fue gracias a mí y también a los directivos que firmaron aquel contrato e hicieron una buena operación.

¿Cómo ve al Barça?

Creo que ha pasado un par de años en los que ha debido hacer reajustes, pero ahora está formando un gran equipo. Viene de ganar la Liga siendo muy superior. En los clubs grandes, si pierdes un partido o dos, se habla demasiado. Creo que hay dejar trabajar a los profesionales porque los objetivos se consiguen a final de temporada. Este año está vivo en todas las competiciones. Tiene opciones de ganarlo todo y eso excelente para un club como el Barça.