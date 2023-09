El curioso dato del Barça con y sin Oriol Romeu sobre el campo

El de Ulldecona, 'perjudicado' por la mejora del equipo en los minutos finales Romeu registra una media de 63 minutos por partidos jugados

Oriol Romeu está cuajando un más que notable arranque de temporada en el Barça. El ex del Girona está asentado en el teórico once de gala y sus actuaciones hasta la fecha han resultado más que convincentes, salvo el último choque en Mallorca. Sus números a nivel personal son muy positivos, aunque no sucede lo mismo cuando echamos un vistazo al balance del equipo con él sobre el césped.

Romeu ha sido titular en los siete partidos de Liga disputados hasta el momento. El único envite en el que arrancó desde el banquillo fue el estreno en Champions ante el Amberes en Montjuïc. En esos siete partidos de Liga, el registro cuando el de Ulldecona fue sustituido fueron: tres empates, tres derrotas y una única victoria. En el campeonato doméstico, hay que recordar que el Barça suma cinco triunfos, dos empate y ninguna derrota.

Ante el Cádiz, los de Xavi abrieron la lata -al final fue 2-0- ya sin Romeu sobre el verde. En Villarreal, el resultado era de 3-2 a favor de los 'groguets' cuando el técnico reemplazó al ex del Girona. En Pamplona, el Barça se llevó el triunfo sobre la bocina y ya sin el centrocampista en el campo. Más recientemente, los azulgranas levantaron el 0-1 que tenía el Celta al descanso en una segunda mitad en la que el catalán había sido sustituido. Y, por último, el Barça logró rescatar un punto en Mallorca en el tramo final, momento en el que Romeu tampoco estaba ya sobre el césped. En total, 11 puntos más de los que tenía el equipo en el momento del cambio del centrocampista.

¿Significa esto que al equipo le va mejor cuando Oriol no juega? Ni mucho menos. El de Ulldecona está rindiendo con fiabilidad en el pivote defensivo. Sin asumir riesgos innecesarios con balón, Romeu entiende a la perfección el tipo de juego que pide Xavi. Además, su intensidad defensivamente es muy necesaria para el equipo. Sencillamente, los números son a veces caprichosos.