El 'secreto' de Cancelo para tener un extra de fuerza en cada partido

El luso perdió a su madre en 2013, cuando tenía solo 18 años Joao se acuerda siempre de ella, tanto en las redes sociales como sobre el césped

Joao Cancelo ha tenido un impacto tan inmediato como inmenso en el Barça. El lateral suma ya dos goles y una asistencia en tan solo tres titularidades, con mención especial al tanto logrado el sábado contra el Celta, que certificaba una épica remontada de los azulgranas. Muy poco tiempo ha necesitado el portugués para exhibir su calidad, conocida y reconocida en todas partes. Pocos, en cambio, conocen uno de sus 'secretros', algo que le otorga una fuerza extra en cada partido.

Cuando solo tenía 18 años, Cancelo perdió a su madre en un accidente de coche. Como es lógico, dicha pérdida ha marcado -y seguirá marcando- la vida del portugués, tal como él mismo ha reconocido públicamente en varias ocasiones. De hecho, Joao llegó incluso a plantearse dejar el fútbol. "Me sentía como un robot que tenía que hacer su trabajo y luego irse a casa. No disfrutaba del fútbol, estaba jugando porque tenía que hacerlo", recordaba años atrás el carrilero. Después, el nacimiento de su hija le dio "nuevas ganas de vivir".

Desde aquel duro momento, Cancelo no ha dejado de homenajear a su madre. En la esfera privada y también en la pública. En redes sociales, el luso utiliza siempre el hashtag 'mommyblessme' (madre, bendíceme). "Su bendición me da fuerza y seguridad. Cuando estoy en casa, en Portugal, lo primero que hago es visitar la tumba de mamá. Allí me siento bien", explicaba el azulgrana durante su etapa en Múnich.

Cancelo juega con unas espinilleras con la imagen de su difunta madre | SPORT.es

Instagram, tatuajes, celebración y espinilleras personalizadas

Joao, que lleva a su madre tatuada en el brazo y su nombre, Filomena, en el antebrazo, siempre señala el cielo cuando marca. Se trata de un gesto apreciable tanto en los estadios como por televisión. Pero aún hay más. Desde hace mucho tiempo, Cancelo juega con unas espinilleras personalizadas con la foto de su madre y un pequeño texto motivador. Eso le brinda una fuerza extra en cada partido, en cada acción.

"Creo en Dios. Y, sobre todo, creo en mi madre Filomena, en la fuerza que me da. Con su muerte, perdí a mi mayor apoyo. Entonces sólo tenía 18 años y tuve que aprender a arreglármelas sin ella. La pérdida me hizo más fuerte y me convirtió en quien soy hoy", admitía el portugués.