El Barça, muy atento al futuro de Juan Miranda

El club blaugrana espera que renueve en el Betis para mantener el 50 por ciento de una futura venta En caso que decida salir en verano libre, el Barça podría pujar por él

Juan Miranda se ha consolidado como uno de los laterales izquierdos con mayor proyección del mercado europeo. Acabó saliendo del Barça ante la falta de oportunidades y en el Betis se ha consolidado como un futbolista de primer nivel. Y ahora, el club blaugrana está muy atento a su futuro. Miranda acaba contrato en junio y el Betis está intentando renovarle para que no salga libre. Si lo consigue, el Barça mantendría el cincuenta por ciento de la propiedad de un futbolista que empieza a tener una tasación muy alta.

El Barça desea tener controlado a Miranda. Ya sea bien para ingresar con una futura venta o como activo para el equipo. De hecho, en el club blaugrana podrían optar por entrar en la puja por el jugador si finalmente decide irse a coste cero a finales de temporada. La apuesta clara del club en el lateral zurdo es Alex Balde, que acaba de renovar, pero habrá que ver qué es lo que sucede con Marcos Alonso, que acaba contrato a finales de temporada. Si no continúa, se necesitará un segundo lateral de calidad y Miranda cumple perfectamente los requisitos.

Por ahora, el futbolista no ha querido renovar con el Betis y este verano estuvo a punto de salir traspasado lo que hubiera dejado unos millones importantes para el Barça. Finalmente no se dio ninguna operación a pesar de que hubo interés de varios equipos. Ahora, el lateral habría recibido ya alguna propuesta como la del Milan para firmar con la carta de libertad. El Barça no ha realizado ningún movimiento porque su prioridad es que el jugador continúe como verdiblanco manteniendo sus derechos económicos para una futura venta.

Si Miranda no renueva antes de finalizar el mes de diciembre, el Barça sí podría dar un paso adelante. El jugador conoce la casa y tiene un futuro importante por delante. Por ahora, en el Betis están centrados en el objetivo de su continuidad y creen que podrán llegar a un acuerdo. Miranda se ha sentido muy identificado con el proyecto verdiblanco y agradecido por la oportunidad que le han dado para triunfar.