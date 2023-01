Contratiempo importante en el peor momento para Collado

El canterano azulgrana, cedido en el Elche, sufre una lesión grave en el aductor derecho que le mantendrá alejado de los terrenos de juego indefinidamente El futbolista, sin demasiado protagonismo en el Martínez Valero, estaba contemplando un cambio de aires durante el mercado de fichajes de invierno

Las malas noticias no vienen solas en el Elche. Pocas horas después de la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a manos del modesto Ceuta, el colista de la Liga ha comunicado que Álex Collado sufre una “desinserción proximal del músculo aductor derecho” que le mantendrá alejado de los terrenos de juego indefinidamente. El club ilicitano, que coordinará con los servicios médicos del Barça el tratamiento y el seguimiento del futbolista de Sabadell, se ha limitado a apuntar que el tiempo de baja dependerá de la “evolución” del jugador.

Contratiempo importante para Collado en una temporada muy complicada a nivel individual y colectivo. Aunque empezó siendo importante para Francisco, el atacante catalán acabó perdiendo protagonismo. Jorge Almirón, el segundo entrenador de la temporada del Elche, intentó recuperarlo, pero tampoco logró obtener su mejor versión. Pablo Machín, el escogido para conseguir una permanencia en Primera que cada vez es más complicada, lo utilizó de revulsivo en sus dos primeros encuentros al mando del cuadro valenciano. Este martes, en Ceuta, ya no pudo contar con él por una lesión que no pintó nada bien desde el primer momento.

Los números del vallesano esta temporada son de un gol –en su debut– y una asistencia en 584 minutos (repartidos en nueve compromisos de Liga y dos de Copa). Collado, con contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2024, afrontaba la presente temporada con la misión de continuar demostrando, como hizo el pasado curso en Granada, que puede ser un futbolista importante en un equipo de Primera División. La adversa situación deportiva del Elche, que aún no ha ganado en la competición doméstica (cuatro empates y once derrotas) y ha destituido a dos entrenadores, no le ha ayudado a brillar.

La lesión, de gravedad, llega en el peor momento posible para el canterano azulgrana. Con el mercado de fichajes de invierno abierto desde el pasado 2 de enero, Collado se estaba replanteando su futuro. Contemplaba un cambio de aires para jugar con más asiduidad y clubes como el Olympiakos o el Sassuolo le trasladaron su interés. Los problemas en el aductor imposibilitarán, salvo sorpresa mayúscula, cualquier operación de salida del Martínez Valero para un jugador al que se le sigue resistiendo el paso definitivo hacia la élite futbolística.