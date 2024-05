Verstappen se pronuncia sobre la salida de Newey: "No es tan dramático como parece"

La salida de Adrian Newey de Red Bull ha supuesto un gran terremoto en el paddock del Mundial de Fórmula 1. En una de las silly seasons más agitadas de la historia, la marcha del considerado 'gurú de la aerodinámica' del equipo austríaco ha desatado todo tipo de teorías sobre su futuro.

Mientras que unos defienden que la fuga de Newey de Red Bull puede conllevar daños colaterales como la marcha de la estrella del equipo Max Verstappen, otros elaboran teorías sobre cuál será el equipo al que se incorporará el ingeniero británico la próxima temporada.

El propio Verstappen, expuso este viernes en el Circuito de Miami su posición ante la salida del ingeniero. "Hubiera preferido, por supuesto, que Adrian se quedara. Pero a la postre, y eso es lo que también le dije a Adrian, tienes que hacer lo que creas que es mejor para ti, porque al fin y al cabo, la F1 es una especie de tanque de tiburones. Así que tampoco lo culpo. Si alguien quiere irse, está en su derecho de perseguir otras metas o cosas en la vida", señaló el neerlandés en declaraciones recogidas por Sky Sports.

"Adrian, desde que empezó en Red Bull, fue increíblemente importante para el éxito obtenido. Creo que, con el paso del tiempo, su papel ha cambiado un poco. No digo que no estuviera haciendo nada, pero su papel ha evolucionado. Se incorporaron grandes profesionales al equipo que han fortalecido todo ese departamento. Desde fuera parece muy dramático, pero creo que si realmente sabes lo que está sucediendo dentro del equipo, no es tan dramático como parece", añadió.

Asimismo, el piloto de Red Bull quiso acabar con los rumores que le sitúan en Mercedes de cara a la siguiente temporada, admitiendo que confía en el proyecto de su actual equipo. "Entiendo que Toto (Wolff), pero en este momento puedo decir que quiero quedarme en el equipo porque creo en el proyecto que tenemos. Pero también es verdad que nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. 2026 es algo en lo que realmente no estoy pensando mucho en este momento, todavía está bastante lejos", sentenció el tricampeón mundial.