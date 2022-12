Álex Collado se replantea su futuro

El blaugrana, cedido en el Elche hasta final de temporada, ha recibido el interés de Olympiakos y Sassuolo Con contrato con el Barça hasta 2024, podría cerrar en los próximos días una salida en préstamo hasta verano

El futuro de Álex Collado podría tomar un nuevo rumbo en los próximos días. El jugador cedido por el FC Barcelona en el Elche hasta el 30 de junio de 2023 estaría contemplando un cambio de aires en este mercado de invierno, cambiando de equipo e, incluso, de país para aumentar su minutaje y rendimiento sobre el rectángulo de juego.

La inestabilidad en la que está instalado el Elche no está ayudando a Collado, quien ha ido de más a menos en su protagonismo con la zamarra ilicitana. El equipo es último con tan solo cuatro puntos, ni una victoria y la salvación a ocho puntos. Antes del parón por el Mundial, el club anunció el fichaje de Pablo Machín, siendo el quinto entrenador en lo que va de temporada. El futbolista -a partir de ahora, bajo el paraguas de Albert Botines y la agencia Goal Management- se dará unos días para tomar una decisión respecto a su futuro.

Ante esta tesitura, el futbolista ha recibido el interés de dos equipos del Viejo Continente: el Olympiakos y el Sassuolo. Los griegos son terceros en la competición doméstica, a doce puntos del líder -el Panathinaikos- y quedaron eliminados de la Europa League como últimos de la fase de grupos. Los italianos, por su parte, son 15º en la Serie A, nueve puntos por encima del descenso.

Viajes de ida y vuelta

Tras ver frustrada su salida en verano de 2021, se quedó en un limbo administrativo que no le permitió tener ficha con ningún equipo hasta enero. Fue entonces cuando salió en calidad de cedido al Granada, donde disputó 17 encuentros, anotó dos tantos y completó una asistencia de gol. No obstante, no pudo ayudar al conjunto nazarí a salvar la categoría.

Realizó la pretemporada con el Barça, con el objetivo de poder ganarse una plaza en el primer equipo. Sin embargo, apenas sumó una hora de juego repartida en tres partidos amistosos: Olot, Inter de Miami y Juventus de Turín. Así pues, tomó la decisión de salir, nuevamente, cedido buscando más minutos y seguir creciendo futbolísticamente. El Barça le renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2024 antes de oficializar su salida en préstamo hacia el Elche. El club ilicitano asumió el 50% de la ficha del futbolista y no se guardó ninguna opción de compra, por lo que en verano del 2023 volverá a ser futbolista del Barça a todos los efectos.

En el Estadio Martínez Valero comenzó de la mejor manera posible: debut, titularidad y gol. Vio puerta ante el Almería, anotando el definitivo 1-1, que supuso el primer punto de la temporada para el Elche. En total ha disputado 10 encuentros, siete de los cuales como titular, pero no ha logrado volver a ver puerta desde la segunda jornada. Eso sí, asistió a Pol Lirola en la derrota frente al Girona por 1-2.