Rublev tumba a Fritz y alcanza la final en Madrid

El ruso Andrey Rublev se impuso en dos sets al estadounidense Taylor Fritz (6-4 y 6-3) y se situó en la final del Masters 1000 de Madrid, que jugará ante el ganador del duelo entre el checo Jiri Lehecka y el canadiense Felix Auger Aliassime.

Rublev impuso su destreza en arcilla en comparación al estadounidense, al que batió en una hora y catorce minutos para situarse en su quinta final en un Masters 1000 para aspirar a su segundo éxito en un evento de esta dimensión tras el de Montecarlo, en el 2023.

El moscovita, verdugo en cuartos de final del español Carlos Alcaraz que superó por tercera vez en siete enfrentamientos al estadounidense, ha reconducido su temporada en Madrid. Llegó a la Caja Mágica con cuatro derrotas seguidas y acumula ahora cinco partidos ganados del tirón.

Se enfrentará Rublev en la final al ganador del otro enfrentamiento entre el canadiense Felix Auger Aliassime y el checo Jiri Lehecka. Aliassime alcanzó las semifinales tras derrotar a Casper Ruud en octavos de final y avanzar hasta la penúltima ronda después de la retirada de Jannik Sinner.

En el caso de Lehecka, el tenista consiguió eliminar por el camino a grandísimos jugadores como Rafa Nadal o, en cuartos de final, a Daniil Medvedev, aunque el ruso tuvo que abandonar después de perder el primer set debido a una lesión.

Dos meses sin ganar un partido

Rublev llegaba a Madrid con una racha muy negativa: dos meses sin ganar un solo partido. El ruso había caído en primera ronda del Masters 1000 de Miami, del Masters 1000 de Montecarlo y del Barcelona Open. Estas derrotas provocaron que el moscovita descendiese en el ranking del quinto puesto al octavo.

"Félix solía estar entre los 10 mejores. No jugó durante un tiempo el año pasado. Ahora está jugando cada vez mejor. Jugamos al inicio de la temporada. Guardé no sé cuántos puntos de partido. Casi me gana. En los partidos anteriores también me ganó. Luego Lehecka me venció en el último partido que jugamos en Indian Wells y me destruyó en 2 sets sin ninguna posibilidad. Nunca miro el ranking porque conozco a los muchachos y cómo juegan. Juzgar por el ranking en el tenis no funciona", aseguró el ruso tras el partido.