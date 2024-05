Cómo consultar el colegio electoral y la mesa donde tengo que votar en las elecciones de Cataluña

El elenco de candidatos para las elecciones catalanas del 12 de mayo ya está completo. No solo el de los cabeza de lista, sino también el de las personas que harán tándem con ellos. Todas las formaciones han publicado sus alineaciones esta semana con la campaña electoral iniciada para los comicios.

Si todavía no sabes en qué colegio electoral y mesa electoral tienes que depositar tu voto el día de las elecciones, o quizás has perdido la tarjeta censal te contamos como obtener la información adecuada para escoger al President de la Generalitat.

Cada vez estamos más acostumbrados a ir a votar -en los últimos 10 años hemos depositado el voto en las urnas trece veces, descontando el 9-N y el 1-O- por lo que conocemos el procedimiento bastante bien, pero una de las dudas más habituales recae en qué colegio electoral es en el que debemos ejercer nuestro derecho a voto.

En la tarjeta censal encontramos la información del lugar en que cada uno debe ir a votar, que también contiene los datos personales de cada ciudadano. Pero para votar no es necesario tener la tarjeta censal, solo hace falta presentar el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir.

Si no has visto tu tarjeta censal, no te ha llegado o la has perdido esta es la forma de averiguar donde tienes que votar en las elecciones del 12 de mayo.

Cómo averiguarlo por internet

Una de las opciones para consultarlo si no dispones de tu tarjeta censal es vía internet. No hace falta DNI electrónico ni certificado digital para hacerlo, tan sólo la provincia y el municipio donde estás empadronado, y la primera letra del primer apellido.

Introduciendo estos datos en la página web del Instituto Nacional de Estadística el buscador genera una o varias direcciones que coinciden con los datos. Selecciona la dirección correcta de empadronamiento y la página web especificará la mesa, el local y la dirección del colegio electoral para poder votar en el 12-M.

La consulta se puede realizar también a través del portal Cl@ve y con identificación electrónica.

Vía telefónica

Si no puedes buscarlo vía internet, otra forma de saber donde tienes que ir a votar es a través de una llamada a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. El teléfono habilitado es el 900 343 232, que es gratuito, en horario de lunes a viernes no festivos de 9 a 14 h, pero habilitado el domingo de las elecciones mientras las urnas estén abiertas, de 8 ha 20 h.