Horario y dónde ver las semifinales de la Champions League de fútbol sala

El Barça empieza este viernes su asalto a la Champions League con un encuentro de semifinales que le medirá al Sporting portugués. Un encuentro que estará precedido por el Benfica-Palma que buscarán el otro billete a la gran final.

Después de la eliminación la temporada pasada en la Ronda Élite, el Barça busca en esta cita en la lejana Ereván su quinta Champions League, tras las conseguidas en 2012 (Lleida), 2014 (Bakú), 2020 (Barcelona) y 2022 (Riga).

“No nos sirve sólo llegar hasta la Final Four. Estamos aquí para intentar ganar", afirmó Jesús Velasco, técnico azulgrana que recupera para esta cita a hombres tan importantes como Sergio Lozano, Ferrao, Adolfo y Pito. Los azulgranas no llegan a esta Final Four con plenas garantías pero suponen un fuerte apoyo para la plantilla en este penúltimo reto de la temporada.

Horario de las semifinales de la Champions

En la jornada de viernes tendrán lugar las dos semifinales que decidirán a los dos finalistas de esta edición de 2024. A las 16.00 horas abrirán fuego Benfica y Palma, mientras que el Barça-Sporting se disputará a partir de las 19.00 horas.

Dónde ver las semifinales de la Champions?

La Final Four de fútbol sala 2024 se podrá seguir en España a través del canal Esport3, así como por DAZN y la nueva plataforma azulgrana Barça ONE. También en directo a través de Sport.es. En el caso de la primera semifinal, la televisión pública balear, IB3, emitirá también el encuentro.