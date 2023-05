El comunicado de Jordi Alba en su despedida del Barça

El lateral azulgrana ha comunicado su decisión a través de un vídeo en su cuenta de Instagram "Creo que lo mejor es dar un paso al lado. No ha sido un decisión fácil, pero me voy tranquilo", explica

Jordi Alba ha anunciado oficialmente que dejará ser futbolista del FC Barcelona a partir de la próxima temporada. El lateral azulgrana se despide después de 11 temporadas como jugador del primer equipo.

Como hiciera Busquets en su despedida, Alba ha querido comunicar personalmente su decisión con un vídeo publicado a través de su cuenta de Instagram. Ha repasado algunos de sus mejores y peores momentos en su carrera en el FC Barcelona.

Desde su marcha, su regreso en 2012 para jugar en el primer equipo y algunos momentos memorables de su etapa como azulgrana. Se marcha uno de los jugadores clave en la historia reciente del club.

Este es el comunicado íntegro del vídeo de Jordi Alba:

"Gracias a mis padres, a mi hermano por todo lo que me han enseñado. Gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo. A todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y a los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir los 18 años. Y por supuesto quiero dar las gracias a mis hijos por la fuerza que me dan, y a mi mujer por su apoyo incondicional.

Sin ellos nada podría haber sido posible, porque la realidad superó al sueño. Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del FC Barcelona, y mi memoria está llena de inolvidables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida. Tras aquellos siete años, tuve que marcharme.

Tiempo después volvía para cumplir lo que siempre había soñado: jugar en el primer equipo del Barça. Lo logré el 2012, regresando a casa. 11 temporadas después, me siento muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. También hemos vivido momentos complicados, pero siempre hemos salido de ellos unidos.

Echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el afecto de la afición. Quién le habría dicho a ese niño de 9 años que iba a conseguir tanto con el club de su vida. Quiero agradeceros a los culés por el cariño que siempre me habéis dado. Gracias, de verdad. Creo que lo mejor es dar un paso al lado. No ha sido un decisión fácil, pero me voy tranquilo. Nos vemos el domingo en el Camp Nou. Visca el Barça!"