El Chelsea, advierte al Barça: quiere vender a Aubameyang antes del 30 de junio

El club inglés, por su 'fair-play' financiero necesita ingresar por el delantero aunque sea una cantidad mínima El Barça y el jugador aguantan, convencidos de que podrá irse libre

El regreso de Aubameyang al Barça está encarrilado, pero no será tan sencillo para cerrarlo. Según 'The Standard', el club inglés no contará con el goleador para la proxima temporada pero necesita venderlo y antes del 30 de junio para intentar maquillar sus números por el 'fair-play' financiero. El Chelsea no quiere regalar a Aubameyang y sí estaría dispuesto a soltarle por una pequeña cantidad económica para no asumir pérdidas.

Aubameyang ya se ofreció al Barça en enero, pero no podía volver a ser inscrito. En aquel entonces, la operación se gestaba como una cesión con opción mínima de compra aunque quedó en nada por la normativa que impedía su incorporación. El delantero ha seguido en el ostracismo y el Chelsea le ha incluido en la lista de bajas para ahorrarse su ficha.

Por el momento, Aubameyang ha aceptado irse renunciando a su millonario contrato siempre que se le dé la carta de libertad, algo que no se ha puesto aún encima de la mesa. El Chelsea desea venderle en el próximo mes y tiene ofertas encima de la mesa como la del Inter de Milán, pero el jugador no quiere ir.

La estrategia de Aubameyang es clara: si el Barça puede inscribirle,va a luchar por salir libre y se ajustará su salario para poder jugar, al menos, una temporada en el Camp Nou. Es evidente que el Barça no puede igualarle su actual salario y solo le repescará si las condiciones económicas son muy favorables. Habrá que ver si el Chelsea acaba cediendo para evitarse un problema con Aubameyang y lo acaba regalando.