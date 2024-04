Cerezo: "Joao Félix no tendrá problemas para quedarse en el Barça"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha vuelto a 'deslizar' que no se opondrá a la salida de Joao Félix el próximo verano. El máximo mandatario colchonero ha atendido a los medios de comunicación en la previa del Atlético-Borussia Dortmund de Champions League y ha vuelto a decir que el futbolista portugués "no tendrá problemas para quedarse en el Barcelona porque es un magnífico jugador".

“Aquí le quiere todo el mundo. Es un magnífico jugador, queremos que triunfe porque se lo merece. Realmente no tendrá problemas para quedarse en el Barcelona porque es un magnífico jugador, de los mejores de Europa. El sistema que aquí ha habido no fue el mejor para él. Consideramos que sigue siendo un gran jugador. Está contento en el Barça y seguro que allí tendrá grandes tardes de éxito”, ha valorado Cerezo.

Sobre la relación entre Joao Félix y Simeone, el presidente del club rojiblanco ha opinado que “en el mundo de fútbol pasan muchas cosas". "Queremos que triunfe”, ha insistido antes de apuntar que no piensa en si prefiere al Barça o al PSG en unas hipotéticas semifinales de Champions: "No lo he pensado, solo pienso en intentar que el Atlético gane".

Sincera respuesta de un Cerezo al que el propio Joao ha elogiado en las últimas horas. Preguntado por la posibilidad de quedarse en el Barça, donde está "muy contento", el luso se ha mostrado optimista gracias a su relación con el presidente del Atlético: "Vamos a ver si me lo ponen fácil. Por Cerezo creo que sí, porque es un tío fantástico, espectacular. Tengo mucho respeto y aprecio por él. Vamos a ver lo qué pasa".