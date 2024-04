Joao Félix lanza un mensaje a Xavi

Joao Félix ha hecho balance de su situación en el FC Barcelona en el programa Tot Costa de 'Catalunya Ràdio'. El portugués sigue pendiente de su futuro en el club.

Sobre su regularidad, el delantero luso ha lanzado un mensaje a Xavi, que no le termina de dar los minutos que desearía. "Es el fútbol. La competitividad en el club es muy grande también. Hay momentos en que algunos están mejor que otros. Siempre hice lo mío, nunca he bajado los brazos, nunca he dejado de hacer las cosas para peor. Creo que la pregunta es más para Xavi que para mí" ha explicado Félix.

Joao no cree que el anuncio de la marcha de Xavi haya influido en los resultados. "Creo que fue pura coincidencia. Lo que estamos haciendo después de decir que se iba es lo mismo que hacíamos antes. La misma forma de jugar, los mismos entrenos. Antes, los equipos iban a nuestra portería y con un tiro nos metían dos goles. Ahora estamos mejor, es una cuestión de fútbol".

El delantero ha sido el foco de atención en muchos momentos, tanto para bien como para mal. "Es lo que es jugar en el Barça. Estoy tranquilo con eso. He escuchado de todo, tengo 24 años pero ya he recibido muchas críticas. Muchos elogios también. Me pasó un poco de todo. Ya lo encaro bien. En el inicio no era lo mismo, como es natural, pero ahora ya me da igual" ha comentado el portugués.

Sobre Lamine Yamal y su exposición, Joao Félix ha comentado que "siempre que puedo lo ayudo, porque yo también he pasado por eso". También ha hablado sobre los jóvenes, la presión y la excesiva carga de minutos. "Cuando eres un niño solo quieres jugar. Depende de si te cuidas bien y estás preparado, porque puedes jugar 50 partidos por temporada. Son profesionales y si siguen así no van a tener problemas por jugar mucho" ha explicado el delantero luso.

En cuanto a su futuro, Joao Félix no ha querido dar muchas pistas. "No sé, vamos a ver. Por Cerezo creo que sí, porque es un tío fantástico y espectacular. Siempre ha sido muy bueno conmigo y con mi familia, principalmente. Lo aprecio mucho y tengo muy buena relación con él. Me quiere ver feliz. Vamos a ver lo que pasa" ha concluído Joao.

El atacante ya fue protagonista la semana pasada con sus declaraciones sobre Bernardo Silva y su posible fichaje por el Barça. El miércoles puede ser una de las opciones de Xavi para revolucionar el partido en el Parque de los Príncipes, donde se enfrentará a Mbappé, al que ha considerado "el mejor delantero del mundo actualmente".