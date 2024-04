Laporta: "No cambiaría a ningún jugador nuestro por alguno del PSG"

El FC Barcelona disputa hoy miércoles 10 de abril el partido más estimulante de lo que llevamos de temporada. El conjunto azulgrana regresa a los cuartos de final de la Champions League y visita al PSG de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes para examinar su nivel competitivo en un contexto de máxima exigencia.

Joan Laporta, presidente culé, ha realizado unas declaraciones desde París para mostrar su confianza ciega en la plantilla del Barça. "Estoy preparado, a tope. Veo a los jugadores muy motivados y esto me motiva a mí. El mensaje para nuestros aficionados es que crean en nuestros jugadores y en nuestro entrenador. Tenemos un gran equipo. Estamos muy concentrados y es muy importante que sepan que no cambiaría a ningún jugador nuestro por alguno del PSG", ha dicho en palabras a 'Barça One'.

El máximo mandatario del Barça ha reconocido que el compromiso de este miércoles es "el más importante de lo que llevamos de temporada". "¿La importancia del partido del uno al 10? Un 10. Bueno, un 9,5, el 10 sería la final", ha matizado. Optimista como siempre, Laporta ha aprovechado los nuevos formatos audiovisuales del club que preside para enviar un mensaje a la masa social barcelonista.

"Hacía cuatro años que no estábamos en cuartos de final. Ahora estamos en París, una ciudad muy unida con Barcelona por muchas cosas. Tenemos que intentar encarrilar la eliminatoria. Veo muy bien al equipo, los jugadores están unidos con el cuerpo técnico de Xavi. Ellos creen en sus posibilidades, es un plaer tener a estos futbolistas", ha añadido.