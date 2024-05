Ardiles y Butcher presentan la subasta del Balón de Oro de Maradona en el Mundial 1986

Con Hampden Park en Glasgow como anfitrión, dos estrellas del fútbol mundial, se han reunido este jueves para dar tributo al que sin duda ha sido el mejor jugador que ha pisado el césped de este histórico estadio escocés, donde además marcó su primer gol con la selección de Argentina en un partido internacional amistoso frente a Escocia. Un joven de 18 años llamado Diego Armando Maradona marcó el tercer gol en un partido amistoso en 1979 que su selección venció a la local por 3-1. Siete años más tarde, el propio Maradona capitaneó a su selección y lo llevaría al más alto de los pedestales al ganar la Copa de Mundo en la final en México frente a Alemania. Maradona fue premiado con el trofeo el 'Balón Oro' de Adidas por su actuación en el Mundial de México 1986 y este verano la famosa casa de subastas a nivel internacional Aguttes realizará el acto de subasta en París.

El antiguo capitán de la selección inglesa, Terry Butcher y el campeón del mundo Osvaldo Ardiles tienen contrastadas opiniones y emociones sobre la figura y genio de Diego. Especialmente los recuerdos del famoso gol 'La Mano de Dios' y por supuesto su segundo gol, el cual es considerado como el gol del siglo. Esos dos goles eliminaron a la selección inglesa que capitaneaba Terry Butcher. Han pasado 38 años, y el propio Butcher se le hace difícil olvidar la figura del 10 y reconoce que el VAR hubiese cambiado la historia futbolística de ese torneo.

Butcher recordó: “El segundo gol me dio vergüenza. No me dribló una vez, sino dos. Fue un golazo de un genio. Desde el punto de vista de los ingleses, Diego es recordado por el gol con la mano. Ese gol el VAR lo hubiese anulado. Y si ese gol hubiese sido anulado, nunca se sabe qué hubiera pasado. John Barnes entró en la segunda parte y realmente hizo un par de internadas que dio a entender que Inglaterra pudo haber marcado más goles, pero desafortunadamente no pasó".

Butcher y Ardiles, bromeando este jueves en Hampden Park / Aguttes

El excompañero del Terry Butcher, Steven Hodge vendió la camiseta número 10 que intercambió con Maradona al final de ese encuentro en la ciudad de México por 7 millones de libras en una subasta. Se espera que el Balón de Oro sea subastado y que logre alcanzar una cifra millonaria al ser una pieza única en la historia del fútbol. De cualquier manera Terry Butcher tiene otras ideas para el trofeo de Diego… “Si tuviera los 7 millones compraría el trofeo y luego compraría un martillo y lo reventaría. ¡Es una broma! Es un trofeo especial y único”, espetó Butcher.

Ardiles, rendido a Maradona

Osvaldo Ardiles ganó el Mundial de fútbol en 1978 y reconoce que se emociona cada vez que habla de su gran amigo y compañero de selección. Ardiles recordaba que "realmente, yo amaba a Diego por el gol de 'La mano de Dios' y por el segundo gol. Él visitó Londres muchas veces y, claro, yo estaba con él. Estabas con él y no sabías si ibas a tener la mejor noche de tu vida o si ibas a acabar en la cárcel. Si estás con él, tenías que disfrutar de la vida como hacía él... aunque algunas veces hacías cosas que no deberías hacer. Pero él era una gran compañía. El partido contra Inglaterra es recordado en todo el mundo más que la propia final. La mayoría de veces lo que se recuerda es la final, pero no en esta ocasión... Se recuerda más este partido. Ese partido nos mostró que Diego era un genio por el primer gol y el segundo. Si le preguntas a Diego qué gol le gustó más, seguramente te contestaría que el primero más que el segundo”.

Elegir los mejores jugadores de todos los tiempos a través de la historia es una tarea dificilísima, pero para Ardiles no hay dudas de quién es el número uno. “Yo, definitivamente, elijo a Diego. Elijo a Diego, Pelé, Cruyff y Messi, quien es una maravilla de jugador. Nadie lo tocó en el Mundial de Qatar porque ahora no se pueden hacer las faltas que se hacían antes. Cuando Diego jugaba, el equipo contrario solo pensaba como pararlo. Todos los equipos sabían que no podían parar a Maradona legalmente sin hacer faltas. Yo he sido muy afortunado de no jugar nunca contra él en un partido oficial. Solo en entrenamientos y, claro, su equipo siempre ganaba. ¿Cómo lo podías parar? Era imposible. Pero, sin duda, yo me quedo siempre con Maradona".