Caída de Enríquez Negreira al llegar a la Ciudad de la Justicia de Barcelona

El ex vicepresidente del CTA acudía para ser examinado y determinar si está capacitado para declarar en el proceso judicial contra su persona El ex árbitro se reincorporó inmediatamente y aparentemente sin sufrir molestias

José María Enríquez Negreira, el ex árbitro internacional y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) protagonizó una nueva anécdota dentro del proceso que la Justicia sigue contra él, el denominado 'caso Negreira', esta vez a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

José María Enríquez Negreira acudió este martes a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, pues había sido citado esta mañana en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para ser examinado y determinar si está capacitado para declarar, debido a la enfermedad mental que padece.

A su llegada al lugar, el ex árbitro iba acompañado por su abogado y una familiar y los representantes de los medios de comunicación que estaban presentes, en el caso del video que acompaña esta información los compañeros de la Agencia Efe, recogieron el momento en el que se trastabilló y cayó al suelo. Afortunadamente, se reincorporó inmediatamente y, en apariencia, sin sufrir daño alguno, por lo que pudo acudir a la cita con los médicos forenses.

En el informe que presentaron los representantes legales de José María Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2000 y 2018 se declara "incapaz" de declarar ante el juez que investiga la posible corrupción que involucra al ex árbitro y al FC Barcelona. Según sus abogados, "no está capacitado para calibrar si lo que declare en sede judicial le puede perjudicar o no y, por lo tanto, pide que le aparte de la causa por este motivo".