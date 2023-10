Roures: "Rosell ha tenido suerte, es evidente que está detrás del caso de espionaje"

El fundador y administrador de Mediapro ha atendido 'Catalunya Ràdio' para responder a las acusaciones del expresidente del Barça También ha considerado que es “imposible” que le pidiera los derechos televisivos del club azulgrana a cambio de no denunciarle por los correos personales pirateados

Jaume Roures ha respondido a las acusaciones de chantaje que Sandro Rosell realizó contra él en el marco del caso de espionaje industrial. En una entrevista en ‘Catalunya Ràdio’, el fundador de Mediapro ha reiterado que es “imposible” que le pidiera los derechos televisivos del FC Barcelona a cambio de no denunciarle por los correos personales pirateados y ha considerado que el expresidente del club azulgrana “ha tenido suerte de momento” porque “la Audiencia Provincial no lo ha absuelto, pero no ha encontrado pruebas para incriminarle”.

“Es evidentísimo que Sandro está detrás de la trama. Si la sigues desde el principio, lo ves claro. Nosotros lo comprobamos en el momento en el que descubrimos el pastel. [Carles] Raventós le dijo que tenía correos personales míos de supuesto contenido interesante y él buscó ‘e-mails’ comprometedores”, ha opinado Roures, que también ha ofrecido su versión sobre la reunión que Sandro reveló este martes en la misma cadena: “Le podía pedir un contrato de mantenimiento del museo durante 50 años, muchas cosas, pero no un contrato de derechos televisivos porque los tenía. Es imposible”.

Además, el empresario ha revelado que Rosell le propuso la siguiente solución al conflicto en el encuentro que mantuvieron: “‘Esto lo arreglamos a la catalana’, me dijo. Quería que nos denunciáramos mutuamente, pero salimos de la reunión sin nada. Simplemente expresamos nuestra mala leche. Si no presentamos la querella en ese momento fue porque en ese momento estaba teniendo lugar la denominada ‘guerra del fútbol’ contra Prisa”.