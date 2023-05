Busquets: "No soy Mateu, no voy a cambiar de opinión"

"No decidiré hasta que acabe la Liga, porque ahora toca disfrutar de mi despedida, pero mi futuro no está ligado al de Messi" "Poder vivir de nuevo todo esto e irme siendo importante y ganando títulos es un orgullo"

Sergio Busquets era la viva imagen de la felicidad. El título de Liga conquistado por el Barça brillantemente le permitirá dejar el Barça con un buen sabor de boca después de unos años de malos resultados. Tras la derrota contra la Real Sociedad, Busquets recogió como capitán el trofeo de campeón de Liga, y lo celebró por todo lo alto con toda la afición. El de Badía reconoció que este título significa un alivio y un orgullo: "Llevábamos tiempo sin títulos y poder compartirlo con la gente hace que te vayas más contento y con mejor sabor de boca. Después de unos años difíciles es un orgullo poder vivir todo esto y volver a ganar. Está siendo una despedida muy emotiva y muy feliz. He sido un privilegiado de haber ganado tantos títulos en mi casa y es importante poder vivir todo esto otra vez y poder irme siendo importante y ganando títulos".

El capitán del Barça bromeó cuando se le interrogó sobre una posible vuelta atrás en su decisión de poner fin a su etapa en el Barça: "Yo no soy como Mateu... Es ley de fútbol. Todo tiene un inicio y un final. A partir de ahora les apoyaré desde donde esté y seré un seguidor más. Creo que se puede iniciar una etapa de éxitos, porque hemos hecho un equipo sólido que puede jugar de tú a tú con todos los rivales"

Busquets aseguró que no decidirá su futuro hasta que acabe la Liga: "Aún no tengo tomada la decisión. Tengo varias opciones, pero no hay nada cerrado. Hasta que no acabe la Liga no decidiré, porque ahora toca disfrutar de mi despedida".

Eso sí, desligó su futuro del de Messi: "Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Cada uno tiene su vida, su familia y sus intenciones. Claro que me gustaría volver a jugar con él, pero mi futuro no está ligado al de Messi".

Busquets se va satisfecho de lo conseguido, a pesar de haber vivido a la sombra de otros jugadorers como Xavi, Iniesta o el propio Messi: "Puede que en los premios individuales no se haya valorado mi trayectoria, pero nunca los he buscado. Me he sendio valorado por mis compañeros y los rivales y eso es lo más importante. Tampoco me ha gustado estar en el primer plano, aunque con los años me ha tocado hacerlo".

Para acabar señaló su mejor y su peor momento: "El mejor, el sextete y los éxitos de los primeros años; el peor, los últimos años, donde se ha juntado una mala situación del club con una plantilla que no ganó títulos. Pero de todo se aprende y hay que aceptarlo".