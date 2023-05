La fiesta de los campeones

El Barça culminó siete días de celebración con un festejo en el Spotify Camp Nou ante su gente Hubo pasillo, entrega del trofeo, sardana, parlamentos, cánticos con la grada de animación y vuelta de honor

La celebración de esta Liga se ha alargado varios días y ha sido por todo lo alto desde que el Barça se proclamó campeón hace una semana en Cornellà. Un breve corro en el campo del Espanyol hasta que un lamentable episodio de violencia por parte de unos ultras obligó a los azulgranas a continuar la fiesta en el vestuario, también con Laporta. Una rúa multitudinaria por las calles de Barcelona. Y una cena de gala en Gavà. No es para menos. La afición culé estaba necesitada de títulos. Y el Barça, también.

Por eso la derrota contra la Real Sociedad quedó prácticamente en un segundo plano ayer en el Spotify Camp Nou, que acogió el penúltimo baile antes de las obras y el traslado a Montjuïc. El Barça puso fin a una gran semana con una fiesta que empezó con el tradicional pasillo a los campeones por parte de la Real Sociedad.

CELEBRACIÓN EN EL CAMPO

Al término del partido, Luis Rubiales hizo entrega del trofeo a Sergio Busquets en el palco del Estadi. El capitán bajó hasta el terreno de juego y alzó el trofeo bajo la lluvia de confeti.

Xavi Hernández -que tomó la palabra después de que lo hiciera Busquets- quiso ponerse también en la foto, en la que asimismo salieron Ander Astralaga -suplente ayer de Arnau Tenas, que se encontraba en La Nucía con el filial- y Julián Araujo. En una segunda foto se añadió el resto del ‘staff’.

¡Busquets coge el micro de la grada para liderar los cánticos! | FCB

Y MUCHA MÚSICA

Cánticos de ‘Boti, boti, boti’, una sardana alrededor del círculo central al ritmo de ‘Coti x Coti’ de The Tyets y un manteo al míster, que no ocultó la felicidad del primer gran título como entrenador.

Acto seguido, ‘Un dia de partit’ y ‘Ser del Barça és el millor que hi ha’ con la grada de animación -incluso Busquets saltó la valla, cogió el micro para liderar los cánticos y a punto estuvo de tomar prestado el 'bombo' a lo Alexia-. Para acabar la fiesta, vuelta de honor con el ‘We Are The Champions'. Esto siempre será sinónimo de éxito.