Xavi: "Tenemos la base para seguir construyendo"

El técnico volvió a reinvidicar un título que debe ser el inicio de algo grande "En Montjuïc no será un año fácil, pero también debe ser ilusionante", pidió

Xavi Hernández obvió por primera vez la enorme exigencia que ha mostrado hacia al equipo durante toda la temporada para relajar el gesto y dejarse llevar por la alegría de haber ganado un título de Liga cuatro años más tarde. El técnico lo reconocía así a los micrófonos de 'Barça TV': "Ha sido una vivencia muy chula, me han venido muchos recuerdos de la época de jugador", reconocía sobre la fiesta posterior a la derrota ante la Real Sociedad.

En el mismo sentido, aseguraba que, durante toda la temporada, "la armonía ha sido tremenda, espectacular, pedí la unión del barcelonismo y creo que lo hemos conseguido, hay sintonía entre el equipo y la afición". Sobre el encuentro sí tiene claro que "ellos se jugaban más. Llevábamos prácticamente toda la semana de celebración y luego cuesta competir". Eso sí, no tiene dudas de que "lo hemos intentado. No hemos hecho un mal partido, pero no se ha visto nuestra mejor versión".

Sobre el discurso sobre el césped, en el que lanzó un par de guiños a la historia del club con un "gallina de piel" y otro "no estamos tan mal", comentó que "me lo he preparado un poco, sobre todo quería agradecer a la junta, a los jugadores y a la afición. Soy una persona de valores, me lo han enseñado en este club y también en casa. Estoy muy feliz de estar en el Barça, de estar delante de la afición, de corear el himno del Barça y ha sido realmente de gallina de piel".

Sobre el título, volvió a reivindicar lo que se ha hecho: "Tiene mucho mérito, tenemos gente muy joven, con una plantilla de futbolistas muy jóvenes y muy importantes. Tenemos la base y tiene que ser sólida. A partir de ahí construiremos. El año que viene vamos a Montjuïc, no será un año fácil, pero con la ayuda de la afición creo que debe ser un año ilusionante también".

Un reto personal

Xavi reconoció que "esta Liga es muy importante para mí personalmente porque siempre tienes mucha presión. Y más entrenando al Barcelona. Ha habido mucha crítica hacia mi persona. Y también por las expectativas que generaba mi presencia. Sabía dónde me metía y tenía muchas ganas de que esto saliera bien. Por cabezón ha salid bien", explicaba a los micrófonos de 'DAZN'.

Eso sí, no escondió que "ha habido momentos muy duros. La derrota en el Bernabéu fue muy dura y lo pasé mal. Tras ese partido hubo una charla con los futbolistas y ahí creo que empezó a cambiar todo”. Y es que tiene claro que "el peor momento de esta temporada es cuando te da la sensación que no creen en ti. Es normal que haya críticas, pero el entorno barcelonista es muy cruel, a veces parece que la gente no se alegra del todo".