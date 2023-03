El Barça de Xavi pone a Ancelotti contra las cuerdas

Le quitó la Supercopa de España, le saca 7 puntos en la Liga y le gana 0-1 al descanso de la eliminatoria de la Copa, con la segunda parte en el Nou Camp Además, el triunfo de los azulgrana supone un golpe anímico para el Madrid y alas al Barça que se llevó el triunfo sin Lewandowski, Pedri y Dembelé

La victoria del Barcelona esconde consecuencias negativas como dejar tocado a Ancelotti o devolver la fortaleza anímica a un rival que llegaba tocado al Bernabéu tras dos derrotas consecutivas, y una de ellas tan dolorosa como dejarle fuera de las competiciones europeas. El entorno madridista, y el que no, consideraba crucial que una victoria autoritaria de los blancos dejaría aún más tocado a los azulgrana en su persecución en la Liga. Pero ha sido al contrario y es el Barça el que sale fortalecido llevándose un tesoro del Bernabéu que deja tocado Ancelotti.

Al italiano le cuesta reconocerlo cuando asegura que “esto no va a dejar secuelas anímicas”. Pero secuelas anímicas deja, pero a favor de los azulgrana, que vuelven a su sitio después de las dudas provocadas por esas dos derrotas consecutivas ante el United y el Almería. Y secuelas anímicas negativas desde el club hacia el propio Ancelotti que lleva una racha negativa en los Clásicos de esta temporada y no son datos menores: Le quitó la Supercopa de España, le saca 7 puntos en la Liga y le gana 0-1 al descanso de la eliminatoria de la Copa, con la segunda parte en el Nou Camp.

LOS DOS CLÁSICOS EN EL NOU CAMP

A pesar de que la derrota no vino acompañada de la mala imagen que ofrecieron en la final de la Supercopa, donde el Barça pasó por encima, en esta ocasión la derrota llega con connotaciones. La principal es que los de Xavi ganaron 0-1 y lo hizo sin sus tres jugadores más determinantes: Lewandowski, Pedri y Dembelé. Son datos objetivos que no pasan inadvertidos en la cúpula del Real Madrid, expectante de si el italiano va a ser capaz de darle la vuelta a la situación en la Copa y en la Liga, porque lo de la Supercopa no tiene marcha atrás.

Son argumentos suficientes como para ponerle contra las cuerdas si su equipo no reacciona en los dos próximos Clásicos que se disputarán en el Nou Camp. Dos retos que pueden ser clave en la confianza del club hacia su trabajo. La exigencia siempre es máxima en el Real Madrid, pero ese listón sube cuando se trata de un Clásico y más cuando tienen repercusión en la consecución de títulos. La ventaja la tienen los de Xavi en la Liga y en la Copa, y su objetivo es saber administrarla. Si lo consigue, salvarán un temporada difícil y lo, peor para Ancelotti, lo hará a costa del Real Madrid.