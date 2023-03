Xavi: "Estamos en una situación privilegiada para ganar el doblete"

"¿Presión? Soy muy culé y los clásicos me motivan mucho más que otro tipo de encuentros. Me ponen", declaró el entrenador del Barça en la previa de la ida de las semifinales de la Copa del Rey Para el egarense, lejos de ser un partido propicio para una "hecatombe", el duelo ante el eterno rival es una "gran oportunidad" para resurgir y dar un gran paso adelante

Toca reaccionar. El FC Barcelona llega al primer episodio de la trilogía de clásicos, el correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey, envuelto en dudas tras dos derrotas consecutivas, la eliminación de la Europa League en Old Trafford y la oportunidad de lujo perdida en Almería. Xavi Hernández, optimista por naturaleza, rehuyó del dramatismo en su comparecencia de prensa y pidió "personalidad" y "carácter" a sus futbolistas en la previa del que, para él, lejos de ser un partido propicio para una "hecatombe", es una "gran oportunidad" para resurgir y dar un gran paso hacia el doblete estatal. "Estamos en una situación idónea y privilegiada", valoró.

El míster egarense, que en ningún caso contempla la inclusión de la palabra "cagómetro" en su diccionario, confía en las opciones culés de asaltar el Santiago Bernabéu, un estadio que le "pone". "Tendremos que ser más equipo que nunca. Los pequeños detalles marcarán la diferencia. Deberemos ser valientes, tener personalidad y minimizar las pérdidas. Será un partido que deberemos controlar mediante la posesión del balón. Tocará tirar de modelo de juego", reflexionó. "La derrota en Almería me enfadó mucho, pero queremos hacer borrón y cuenta nueva. Es una competición en la que estamos bien: venimos de eliminar a la Real Sociedad y estamos a tres partidos del título. Tenemos una gran oportunidad para reaccionar y cambiar el chip”, añadió.

“Estamos bien. Desde dentro analizamos los porqués de las derrotas. Son cuestiones futbolísticas: el otro día no atacamos bien y no fuimos sólidos atrás. El mensaje a la afición es que estamos en una situación idónea, privilegiada, para ganar dos títulos. Estamos en semifinales de Copa y vamos líderes en la Liga. Se puede torcer, pero estamos aquí para evitarlo", comentó sobre el inesperado tropiezo en el Power Horse Stadium del pasado fin de semana. "La película es buena, no podemos quedarnos con los últimos dos partidos", pidió.

Ganar en el Bernabéu, "una sensación muy bonita"

Pese a las importantes bajas de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé y Pedri, el entrenador del Barça es "positivo" antes de enfrentarse al Real Madrid por tercera vez esta temporada, con un balance de un triunfo para cada equipo en los dos precedentes anteriores. "Tenemos una oportunidad de oro. Esta es nuestra mentalidad. Hasta ahora hemos competido bien y mañana haremos lo mismo. Queremos mostrar nuestro modelo de juego. Vamos por el buen camino", apuntó. El vallesano restó importancia a las críticas a su proyecto: “Conozco perfectamente al club y al entorno. Sé por dónde van los tiros. A mí no me afecta. Espero que a los jugadores, que están haciendo una gran temporada, tampoco. Si ganábamos en Almería era la mejor puntuación de la historia de la Liga después de 23 jornadas. Se ha dicho poco esto, eh. Perdimos una gran oportunidad y hay que hacer autocrítica, sí, pero estamos en una buena situación”.

Xavi, con un discurso muy claro y conciso y las ideas muy claras, recordó que "siempre me gusta ir al Bernabéu" y solicitó la misma actitud a la plantilla barcelonista. "¿Presión? Soy muy culé y los clásicos me motivan mucho más que otro tipo de encuentros. Me gustaría jugar, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu. Por eso le digo a mis jugadores que se atrevan. Ganar allí es una sensación muy bonita”, declaró. Para él, sin embargo, "el Madrid es el favorito" en las semifinales de la Copa. "Es el actual campeón de Liga y Champions. Llega en un gran momento de forma pese al empate contra el Atlético. Marcó cinco goles en Anfield", subrayó.

Igualdad absoluta

El preparador blaugrana, que se imagina un cruce "igualado" que no se decidirá "hasta la vuelta", "como pasó en la Europa League", no firmó una derrota por la mínima porque "nosotros saldremos a ganar como siempre". También pidió continuidad en el "respeto y el 'fair play'" actual entre Barça y Madrid. “En esa época se generó un ambiente de tensión innecesario. Ahora reinan el respeto y los valores. No podemos dar el mal ejemplo de aquellos años. Y, a partir de ahí, que gane el mejor”, dijo sobre la etapa de José Mourinho en el banquillo merengue. También deseó que los árbitros tengan un protagonismo secundario mañana: "Los colegiados nunca nos han ayudado. Lo he dicho muchas veces. A mí no me gusta ganar con trampas".

Ansu Fati, recuperado del golpe en la rodilla que sufrió a finales de la semana pasada, fue uno de los nombres propios de la rueda de prensa. "Le veo feliz y motivado. Debe ser importante para el equipo", expuso un Xavi que aprovechó la ocasión para reiterar su "confianza y fe ciega" en Ferran Torres y catalogar a Pedri como "un futbolista capital para nosotros". Sobre Estanis Pedrola, incluido en la lista para viajar a la capital de España, el míster catalán destacó "su gran capacidad en el uno contra uno". "Está en un buen momento de forma y, al no tener a Lewandowski", nos puede ayudar", sentenció.