El Barça ya ha recibido oferta por tres futbolistas

El Barça está en una situación complicada a nivel económico y ya no existen palancas con las que suplir la carencia de músculo financiero para ir al mercado. La realidad es cruda y, de hecho, incluso deberá hacer frente, de forma externa o interna, cantidades ya cuantificadas en los balances que no han sido satisfechas, como los 40 millones que Libero no pagó y por las que el club ha demandado a este grupo inversor.

Una de las soluciones que contempla la entidad y que deberá llevarse a cabo el próximo verano es la venta de futbolistas importantes de la primera plantilla. Muchos son los nombres que han sonado desde hace semanas, pero, más allá de llamadas interesándose por ellos o de sondeos que a veces no llevan a ningún sitio, tres son los blaugrana que están en la 'pole position' de la rampa de salida. La razón es que el club ya ha recibido ofertas por ellos. Se trata de Araujo, Raphinha y De Jong. Así lo confirmó Joan Laporta a los grupos de opinión culés con quienes se reunió el lunes en las oficinas del club.

Araujo, a regañadientes

El caso de Araujo es el más conocido, aunque también es el más delicado porque cuentan con él al cien por cien. El problema es que el Bayern aprieta y ya se ha puesto en contacto con el propio jugador para conocer sus intenciones. Él quiere quedarse, pero el Barça necesita hacer caja. La oferta que baraja el Barça es de más de 70 millones de euros y, además, los bávaros doblarían el sueldo del uruguayo en Alemania. Se hará todo lo posible para manterle en el equipo, pero es imposible prometer nada en estos momentos. Sus agentes llegaron este miércoles a Barcelona.

Frenkie da el sí

Por su parte, Frenkie de Jong, que, como el charrúa, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, también está pendiente de su futuro. Ocurre algo similar, aunque en su caso siempre se ha negado a marcharse de Barcelona. Un extremo que esta temporada parece haber cambiado. El jugador da síntomas, y así lo explican de forma interna, de desconexión, algo que está afectando a su fútbol. De ahí que esté planteándose seriamente una posible salida. El Tottenham, según 'Jijantes', está interesado y ofrecería 60 millones, cantidad que incluye variables. De todas formas, existen más equipos interesados y el Barça no tiene prisa porque si el futbolista da el sí, la puja puede ser importante.

Raphinha tiene mucho mercado

En el caso de Raphinha, futbolista que estaba representado por Deco y que ahora no tiene agente, también habría recibido ofertas importantes. Como sucede con De Jong, el brasileño también estaría en el radar del Tottenham, que estaría dispuesto a desembolsar hasta 70 millones de euros. No es la única oferta. El club tiene en su poder otra propuesta interesante, aunque aún no ha trascendido el club que la ha realizado.

En definitiva, el Barça está dispuesto a escuchar a todo el mundo y hay muy pocos futbolistas que no sean transferibles, pero, al mismo tiempo, quienes más posibilidades tienen de salir son Araujo, De Jong y Raphinha.