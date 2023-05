¡El Barça, obligado a tener 250 millones de beneficio para fichar!

Javier Tebas explica que era la condición para aplicar las palancas el verano pasado "Van a tener que hacer buenas ventas de jugadores", rezan desde LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y su director general, Javier Gómez explicaron que el Barça va a tener que presentar 250 millones de euros de beneficios para poder tener límite salarial. Esa fue la condición para que pudieran utilizar las palancas el verano pasado. "Han tenido su estrategia para fichar más. No sé si es lo más adecuado, pero si han logrado tener esos ingresos, han podido gastar más en jugadores. Les hemos obligado a presupuestar beneficios esta temporada de 250 millones de euros. Si no cumples con esa cantidad, el dinero que no logres será rebajado del límite salarial”, señaló Gómez.

Desde LaLiga se comentó que están estudiando el plan de viabilidad del Barça y no ven aún claro que puedan fichar. "Las consecuencias de la documentación recibida la hablamos con el club. Hasta que no se vea hecho su plan de viabilidad, van a seguir excedidos en límite. Aquí no miramos si lo traen para Messi o Mbappé. Les decimos que tienen tanta cantidad para fichar", señaló Gómez.

En este sentido, LaLiga ha dejado claro que deberán cumplir con el presupuesto requerido o atenerse a las normas del 1/4. "Lo que es claro es que para incorporar a jugadores tienen que tener un equilibrio presupuestario, que el Barcelona tendría que hacer un gran esfuerzo, o la norma del 40%. Si con esas normas le entran siete, pues traerán siete; si solo cabe uno, pues solo podrán traer uno. Si decimos el importe que le falta, perjudicaríamos al Barcelona en estos momentos".

De hecho, se explicó desde LaLiga que el plan de viabilidad del Barça va por el camino de vender jugadores importantes por un precio alto para poder tener opciones de fichar. "El Barcelona va a vender jugadores por importes buenos. Su plan va por ese camino".