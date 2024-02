El gran dilema del Barça: vender o no a Araujo este verano

El Barça tiene claro que deberá afrontar una amplia remodelación de plantilla el próximo verano para intentar competir por todo. Será la segunda gran revolución de Laporta en la que Xavi no estará en el banquillo.Y se va a necesitar dinero. Uno de los grandes dilemas que se afronta desde el área deportiva es la opción de vender a Ronald Araujo, un futbolista por quien van a llegar ofertas estratosféricas a partir de junio. Hay debate porque se trata de uno de los actuales referentes del equipo.

El Bayern de Munich ya intentó ficharle durante este mes de enero, pero los alemanes desistieron ante la negativa blaugrana y la del propio jugador a salir a mediados de temporada. No era el momento porque el Barça aún no está en la regla 1-1 para fichar y porque el uruguayo siempre ha priorizado seguir en el club que le ha dado la oportunidad de triunfar.

El Bayern se echó atrás aunque en el Barça saben que van a volver a la carga el próximo verano. Y no solo el Bayern, un club de la Premier -podría ser el Manchester United- también ha visto opciones de lograr su incorporación siempre que las cifras sean las adecuadas. El montante del traspaso podría acercarse a los 100 millones de euros y eso genera debate interno en el club blaugrana porque podría solucionar muchas cosas.

El presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró en su reciente entrevista a 'Rac-1' que el Barça no iba a necesitar vender para poder fichar. Y es cierto. Si se vende Barça Studios de forma definitiva, el club entrará en beneficios y pasaría a la regla 1-1. Podrá fichar, pero va a necesitar dinero para hacerlo.Porque una cosa es estar habilitado y otra tener el cash suficiente para ir a por futbolistas de primerísimo nivel. Y aquí es dónde entra el papel de los transferibles.

La idea del director deportivo, Deco, es vender a jugadores que no sean titulares indiscutibles. Hay una buena lista, pero el problema es que no hay demasiadas esperanzas de lograr ofertas altas. Y para fichar bien se necesita mucho dinero por loque se podría traspasar la línea de vender a uno de los jugadores estratégicos siempre que la oferta sea fuera de mercado. Y hoy or hoy, esa oferta le puede legar a Araujo.

Por el momento, todas las partes mantienen la calma a la espera de que haya una concreción en cuanto a cifras. Araujo nunca ha querido salir del Barça y el club deseaba iniciar conversaciones para subirle el salario y ampliar su vinculación. El problema es que esa subida puede que no sea suficiente ya que las ofertas que podría tener el uruguayo doblarían el salario ofrecido por el club blaugrana. Araujo ya hizo un esfuerzo renovando muy a la baja para ayudar al Barça pero ahora el escenario puede ser muy distinto.

El Barça va a escuchar ofertas por casi todos sus jugadores y no le va a temblar el pulso si la temporada acaba sin títulos y con la necesidad de afrontar una revolución.