¡Oferta del Tottenham por Frenkie de Jong!

El nombre de Frenkie de Jong es una de las carpetas más calientes en las oficinas del FC Barcelona. Según apunta 'Jijantes', el club azulgrana habría recibido una oferta del Tottenham Hotspur para hacerse con los servicios del neerlandés en el próximo mercado de fichajes.

Siempre según la información de Gerard Romero, el club londinense estaría dispuesto a ofrecer al Barça una cantidad de 60 millones de euros, incluídos variables, con un contrato de cuatro años para el jugador que cobraría lo mismo que en el Barça si cumple ciertos objetivos.

De Jong, que es uno de los cuatro capitanes de la plantilla, tiene contrato hasta 2026 con el Barça y es el jugador que más cobra de la plantilla por los diferimentos de la pandemia que acordó con el entonces presidente Josep Maria Bartomeu, superando los 30 millones de euros.

LOS PLANES DEL BARÇA

En el Barça, de momento, no están por la labor de dejar escapar a Frenkie de Jong. De hecho, la intención de la dirección deportiva es ofrecer la renovación al jugador 'oranje' pero con una condición: adecuar su salario a la nueva realidad económica del club. Según RAC1, la cantidad se movería en una cifra cercana a los 15 millones por temporada, un sueldo más cercano a sus cifras normales y con una cantidad en años que daría estabilidad al jugador.

Desde el club, sin embargo, todavía no tienen noticias ni de Frenkie ni de su entorno para empezar a negociar su nuevo contrato, por lo que desde el club también se plantean otros escenarios en caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo con el '21'. El traspaso es una opción que no se descarta por un buen precio ya que permitiría al club deshacerse de su salario más elevado y salir al mercado con mejores condiciones en el fair play financiero, aunque no es el deseo de la dirección deportiva.

LA VOLUNTAD DEL JUGADOR

Como decíamos, de Jong no se ha pronunciado en ningún momento ni sobre su posible renovación ni una posible salida. El jugador, cuarto capitán de la plantilla, se encuentra en un gran momento personal tras el nacimiento de su primer hijo con su pareja Mikky Kiemeney y siempre ha mostrado su amor por la ciudad y el club.

Sin embargo, Lluís Canut, periodista de TV3 bien conectado con el entorno del holandés, explicó hace unos días en 'Onze' que el jugador estaría decepcionado por la realidad actual del Barça y estaría dispuesto a cambiar de aires siempre que pudiera fichar por un club con aspiraciones de ganar la Champions.

En 2022 desde el club se intentó que el jugador aceptara la oferta del Manchester United para irse a jugar con su mentor en el Ajax, Ten Hag, pero el jugador se cerró en banda pese a las amenazas del club de denunciar su contrato, circunstancia que provocó el enfado del futbolista y también de su representante.El presidente Joan Laporta acabó interviniendo y zanjando el tema, aunque sin solucionarlo.