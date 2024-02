Cech: "Si no gana Laporta, habría jugado en el Barça"

Peter Cech es uno de esos porteros cuyo nombre permanece imborrable en el imaginario colectivo del barcelonismo. Durante la primera década del siglo hubo partidos legendarios entre Barça y Chelsea con Cech como protagonista. En ocasiones, como en 2012, el checo lo paró todo en el Camp Nou y su equipo, tras empatar 2-2, hizo bueno el 1-0 de la ida para pasar la eliminatoria. En otras, años atrás, Iniesta fue quien empató en Stamford Bridge (este año se cumplen 15 del inicio del mejor Barça de la historia) para dar el pase a los de Guardiola a la final de la Champions de Roma.

El guardameta ha pasado por los micrófonos del 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser para rememorar aquellos maravillosos años de enfrentamientos prácticamente anuales entre los que entonces eran dos de los mejores equipos de Europa. "Jugar contra el Barça en el Camp Nou es un momento especial para cualquier futbolista", asegura Cech, que reconoce, además que "algo que la gente no sabe es que, cuando tenía tres o catorce años, mi equipo preferido era el Barcelona, con Stoichkov, Romario, Koeman... ¡Zubizarreta en la portería! Era mi equipo de chico, asíq ue jugar contra el Barça era un regalo para mí".

Si gana Bassat (y Guardiola)

De hecho, Peter Cech recuerda que pudo ser blaugrana en 2003: "Eran las elecciones presidenciales en el Barça y mi agente me dijo que si ganaba uno de los oponentes de Laporta (Lluís Bassat), el entrenador que tenía decía que podía ser el primer fichaje". Todo se acabó cuando ganó el que hoy ostenta su segundo mandato como presidente: "Cuando (Bassat) perdió las elecciones, mi agente ya me dijo que mala suerte, que no vas a Barcelona", dice quien hoy ejerce de portero de hockey hielo, su otra gran pasión, en los Belfast Giants.

Petr Cech, nuevo portero de los Belfast Giants / @BelfastGiants

El checo también ha recordado el gol de Iniesta en Stamford Bridge: "Estuve muy cerca del balón. Seis milímetros, menos creo. Casi lo tocaba, pero cuando tienes un tiro que está perfecto, ¿qué puedes hacer? Es la vida del portero. Si tienes a alguien que tira prefectamente, la portería es muy grande para cubrir, es un espacio enorme".