El Barça quiere renovar a Marc Guiu

Marc Guiu cumplirá el próximo 4 de enero 18 años. Su vida está más que ligada al Barça. Llegó al club blaugrana en el verano del 2013 con solo siete años. Su primer equipo en La Masia fue el prebenjamín que dirigía David Sánchez. El Barça lo captó del equipo de la Peña Barcelonista de Sant Celoni.

Su vinculación con el Barça no puede ser más transversal. Su familia es 100% barcelonista y él ha mamado este sentimiento culé desde pequeño. Además son ya más de diez años jugando cada fin de semana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con todos los equipos de la cantera barcelonista.

Des de el prebenjamín hasta el primer equipo, Marc Guiu ha superado con éxito todos los obstáculos que se ha encontrado en el camino y ahora vive un momento dulce que desea que no sea fugaz. Sus apariciones en el primer equipo están sorprendiendo a muchos aficionados que no lo conocían pero en el club siempre han valorado su enorme potencial. El Barça está encantado con el rendimiento de Marc Guiu y desea contar con el delantero nacido en Granollers pero criado en Sant Celoni para el futuro.

Intención idéntica

No hay prisa para acordar y firmar una renovación porque Guiu acaba su contrato en junio del 2025 pero la intención del club es negociar una ampliación contractual que asegure la continuidad del prometedor '9' para las próximas temporadas. Cuando concluyó su etapa cadete, con 16 años, Guiu renovó por tres años con el Barça. Fue en la primavera del 2022. Marc firmó un contrato habitual que abarca las tres temporadas del jugador en edad juvenil. La ley no permite renovaciones superiores a tres años hasta que el futbolista es mayor de edad. En dos semanas, Guiu podría firmar un contrato de hasta cinco años de duración. Todavía no se ha llegado al punto de discutir las cantidades ni la duración del nuevo contrato pero la intención del jugador es no poner ningún pero a su continuidad en can Barça.

Marc Guiu, en un entrenamiento con el primer equipo este curso / AFP

Felicidad blaugrana

El jugador no está pendiente de posibles ofertas ni cantos de sirena de otros clubes porque su sueño es triunfar en el Barça. Desde que el observador del Barça Isidre Gil lo pescó de la Peña barcelonista de Sant Celoni, Marc lo ha dado todo por los colores de su corazón y no hay nada que pueda evitar que sus aspiraciones se mantengan intactas. Guiu está muy agradecido a Xavi por las oportunidades que le está brindando y el de Terrassa agradece el rendimiento impecable que muestra el espigado ariete barcelonista.

Marc Guiu, ante Osasuna / VALENTÍ ENRICH

La intención de ambas partes es evidente, seguir unidos en un camino que suma ya más de una década juntos. El deseo del Barça es poder atar la continuidad de Marc Guiu antes que puedan proliferar el interés de otros clubes por un jugador que se está mostrando como uno de los delanteros juveniles más emergentes de Europa.

Marc Guiu sueña con consolidarse en el primer equipo de un Barça que desea contar con un '9' formado de manera genuina en La Masia.