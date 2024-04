Tal día como hoy de hace 13 años: Pep calificó a Mourinho de "puto amo" de la sala de prensa

El martes 26 de abril de 2011 la redacción de SPORT vivió uno de los días más alterados y excitados de los últimos tiempos. Pep Guardiola, entonces entrenador del FC Barcelona, estalló en la sala de prensa del Santiago Bernabéu harto de la incontinencia verbal de José Mourinho, técnico del Real Madrid. La rueda de prensa del técnico de Santpedor, previa al partido de ida de las semifinales de la Champions League, entró en la historia por poner en su sitio a un profesional que desprestigiaba y afeaba la labor de un colega como estrategia de desgaste y crispación.

Era el cuarto clásico entre Pep y Mourinho y el portugués se encendió cuando, en el partido anterior del Barça, Guardiola recordó el gol anulado a Pedro en la reciente final de la Copa del Rey entre barcelonistas y madridistas, con victoria del equipo blanco. El primero en comparecer ante los medios fue Mourinho y volvió a poner en la diana a Guardiola. Aseguró que el catalán nunca hablaba de los árbitros y lo aplaudió por ser el primer entrenador que criticaba el acierto de los jueces.

"Nosotros, a las 20.45, saldremos a intentar ganar jugando al fútbol"

Las palabras de 'The Special One' dolieron a Pep y, en la rueda de prensa previa al partido de Champions, no pudo contenerse y soltó el freno de mano. Guardiola le "regaló" la Champions que se jugaba en fuera del campo: "Qué se la lleve a su casa y la disfrute", dejando claro que no iba a entrar en el 'táctica' del luso. "Él es el puto año de la sala de prena, el puto jefe", dijo, para agregar: "Nosotros, a las 20.45, saldremos a intentar ganar jugando al fútbol".

La portada de SPORT del 27 de abril de 2011 / SPORT

Las palabras de Guardiola no sentaron nada bien a Mourinho y el entrenador del Real Madrid, tras el 0-2 registrado en el partido de Champions, que dejaba a su equipo entre las cuerdas, volvió a echar más leña al fuego. Mourinho acusó al árbitro alemán Stark de la derrota por expulsar a Pepe después de una peligrosísima entrada sobre Dani Alves. Fue la también famosa rueda de prensa de los 'porqués'.

Colérico y furibundo, Mourinho atizó a Pep por entender que siempre recibía el favor del colectivo arbitral: "¿Por qué Ovebro, Busacca, De Bleeckere, Stark...? ¿Por qué? ¿Por qué en cada semifinal pasa lo mismo? ¿Por qué? Estamos hablando de un equipo fantástico, algo que he dicho muchas veces, pero... ¿Por qué Ovebro hace tres años impidió que el Chelsea fuera a la final o el año pasado se produjo el milagro de que el Inter llegase a la final jugando con diez tanto tiempo? ¿Por qué este año han intentado acabar con la eliminatoria en este partido?".

Vergüenza

Desatado, Mourinho apuntó incluso al acuerdo entre el Barça y Unicef como una de las causas de, a su juicio, 'ayudas' arbitrales al equipo azulgrana. Y volvió a cargar contra Guardiola: "Es un entrenador fantástico, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza haber ganado tras el escándalo de Stamford Bridge. Y si gana la segunda será tras el escándalo del Bernabéu... Espero que tenga la oportunidad de ganar una Champions de forma merecida".

El FC Barcelona, después de empatar el partido de vuelta en el Camp Nou (1-1) avanzó a la final de la Champions League y se coronó campeón en Wembley el 28 de mayo de 2011 después de derrotar al Manchester United por 3-1. Un partido que pasó a la historia por el juego del FC Barcelona, que rozó la excelencia y fue elogiado, incluso, por los jugadores y el entrenador del equipo inglés, Sir Alex Ferguson.