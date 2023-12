El 1x1 del Barça ante el América en Dallas

El Barça de Xavi Hernández dejó buenos detalles en la primera mitad en Dallas ante el Club América de México. El conjunto azulgrana se fue a vestuarios con una victoria parcial de 2-1 gracias a los goles de Lamine Yamal y Marc Guiu, pero acabó dejándose remontar tras el descanso para acabar perdiendo 2-3.

Bajo una intensa lluvia que no cesó en todo el partido, Xavi hizo debutar a cinco jugadores del filial que ya habían tenido presencia en entrenamientos y convocatorias: Astralaga, Kochen, Cubarsí, Gerard Martín y Mbacke.

El Barça se fue de Dallas con una derrota en un partido en el que el resultado era lo de menos, ya que lo importante era dar oportunidades, evitar lesiones e ingresar dinero en las arcas del club. Estas son las notas del partido:

LAS NOTAS DEL FC BARCELONA

Astralaga; Debutante (6) No fue el debut soñado para el portero del filial. No pudo hacer absolutamente nada en el gol del América, pero hizo un buen trabajo de pies y solventó con un paradón su único error en la salida de balón.

Fort; Agridulce (6) Contra el América en ataque se sacudió la tensión y fue dominador de la banda derecha en sus incorporaciones. Dio la asistencia a Guiu en el segundo gol. Sin embargo, salió en la foto de los dos goles de la segunda mitad.

Cubarsí; Inocente (6) El jugador gironí demostró por qué es uno de los centrales más prometedores de la Masia en muchos detalles, pero pecó de inocente en el 2-2 con un balón perdido en el área en un cuerpo a cuerpo.

Christensen; Sólido (6) Andreas jugó un partido de veterano en los 45 minutos que jugó en Dallas ante el América. No se complicó la vida en defensa, jugó fácil al primer toque buscando mucho a De Jong en la salida de balón.

Gerard Martín; Sorpresa (6) Quizás el jugador más desconocido de los jóvenes elegidos por Xavi Hernández. Se dejó ver en subidas puntuales por la izquierda y se incorporó con criterio. No estuvo contundente en el gol.

De Jong; Desubicado (6) Volvía al once del Barça tras cumplir partido de sanción contra el Almería. Lució el brazalete de capitán y amasó demasiado la pelota sin darle continuidad a la circulación, aunque se ofreció en todo momento.

Unai; Gavizado (8) El interior del filial jugó al más puro estilo Gavi. El de Malgrat puso intensidad en los balones divididos, rompió desde el interior derecho con balón y al desmarque. Dejó detalles de calidad en la combinación.

Marc Casadó; Profesor (8) Se situó al lado de Frenkie combinando las tareas de pivote en la primera mitad. En sus botas hay mucha técnica y en su cabeza está todo el fútbol que debe tener un centrocampista del Barça. Como interior dio una clase de fútbol.

Lamine Yamal; Virtuoso (9) Cada vez que tocó el balón, el Cotton Bowl de Dallas se levantó bajo la lluvia esperando una genialidad. Y no defraudó. Encaró, desbordó y marcó un gol al más puro estilo Messi de 16 años. Tiene que jugar más.

Marc Guiu; Goleador (9) Decir que está en mejor forma que Lewandowski serían palabras mayores, pero lo cierto es que el '9' de la cantera está de dulce con el primer equipo. Volvió a marcar con instinto de killer en el área y lo dejó todo en la presión.

Joao Félix; Avisado (5) La rueda de prensa de Xavi fue un toque de atención para jugadores como Joao, que captó el mensaje a medias. Pese a ser un amistoso, empezó bien de intesidad, pero se fue diluyendo bajo el agua. Cambiado al descanso.

Kochen; Batido (6) Entró para jugar la última media hora para dar descanso a Astralaga, pero no tuvo suerte, ya que el primer remate del América desde su ingreso acabó en su escuadra izquierda. Sacó un gol cantado de Henry en el día de su debut.

Mika Faye; Cumplidor (6) Sustituyó a Christensen al descanso y no le dio tiempo a reaccionar para evitar el gol de Quiñones tras el forcejeo con Cubarsí. Bloqueó un tiro peligroso que podría haber adelantado al América.

Cancelo, Multiusos (6) El lateral portugués debe estar mareado tras otro cambio de posición. Si ante el Almería el luso había recuperado su lateral derecho, en Dallas volvió a la izquierda para dar refresco al debutante Gerard Martín.

Oriol Romeu; Bloqueado (6) Al ex del Girona no le sale absolutamente nada con el esférico en los pies. El de Ulldecona está en una crisis total de confianza y su juego no fluye, pero como siempre estuvo inteligente en el posicionamiento.

Ferran Torres; Hiperactivo (7) Necesitó muy poco para hacer notar su presencia en el extremo. Sustituyó a Joao y entró ofreciéndose, al pie y al espacio. Tuvo hasta cuatro ocasiones clarísimas pero no afinó en el remate y no pudo materializarlas. El mejor de la segunda mitad.

Alarcón; Premiado (6) Entró por Lamine Yamal para disputar los últimos 30 minutos del partido y no se escondió a la mínima oportunidad que le cayó el balón en los pies. Los minutos son un premio a su disciplina tras una dura época de lesiones.

Lewandowski; Aclamado (5) El crack del Barça saltó unos minutos al césped en sustitución de Guiu para hacer acto de presencia y cumplir con las patrocinadores y organizadores del partido en Dallas.

Fermín; Revolucionado (5) Entró frío al terreno de juego, no estuvo en contacto con el balón y se calentó con una patada innecesaria en el centro del campo que provocó una pequeña tangana en los últimos minutos.

Pau Prim; Intenso (6) El canterano, que ya había jugado unos minutos en el primer equipo ante el Vissel Kobe de Iniesta, fue refresco para el centro del campo para acabar el partido con más piernas. No falló en la intensidad, pero no pudo ayudar al equipo a recuperar el control.

Mbacke; Fugaz (6) El último debutante del partido no tuvo tiempo material de demostrar mucho sus habilidades, aunque en la única acción que intervino dejó muestras de su capacidad para anticipar al corte.