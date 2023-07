El Barça presiona al Tottenham por Lenglet

La incorporación del francés a la pretemporada blaugrana puede acelerar su salida Los dos clubs se marcan esta semana como clave para el traspaso

Clement Lenglet ha sido una de las grandes novedades del nuevo Barça. El central francés sigue inmerso en una negociación para salir traspasado al Tottenham y su incorporación a la ciudad deportiva blaugrana debería acelerar su salida.

Todavía no hay acuerdo entre los dos clubs, pero este fin de semana ha habido contactos y todos tienen claro que deberán ceder para que pueda darse la operación. Barça, Tottenham y jugador deben poner de su parte para formalizar el traspaso.

Las conversaciones son claras y el Tottenham habría llegado a un acuerdo verbal con Lenglet para las tres próximas temporadas. El esfuerzo económico es grande porque asume buena parte del contrato que le quedaba a Lenglet con el Barça, pero el francés perdería algo de dinero. Tanto Barça como jugador están negociando una compensación en forma de rescisión y podría haber pronto fumata blanca.

Tampoco hay acuerdo entre Barça y Tottenham. El club inglés no desea pagar más de 10 millones de euros por la compra al considerar que ya hace suficiente esfuerzo con la ficha del jugador. El Barça quería 15 pero se están buscando fórmulas intermedias con objetivos. En el club blaugrana tienen claro que no se puede romper la operación por el ahorro que supondría la salida de Lenglet y porque no hay, por ahora, otras ofertas encima de la mesa.

Barça y Tottenham han hablado este fin de semana y quieren llegar ya a una solución definitiva en días para evitar que el francés vaya a la gira por Estados Unidos y comience a entrenarse ya con su equipo. Lenglet no tiene opciones de continuar tras el fichaje de Íñigo Martínez, pero seguirá en la disciplina blaugrana hasta que haya un entente total entre todas las partes.