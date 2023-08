El Barça prepara ya su oferta final para fichar a Cancelo

El club solicitará una cesión del lateral con opción de compra no obligatoria Deco y Mendes prepararon la estrategia el pasado jueves

El Barça ha iniciado el asalto final a la incorporación de Joao Cancelo. El club blaugrana presentará su oferta de cesión en cifras al Manchester City, según confirma el periodista Fabrizio Romano. La realidad es que ya hubo un primer contacto el pasado viernes entre el agente del jugador y el City solicitando la salida a la espera de una reunión que se va a producir en las próximas horas. La propuesta del Barça pasa por una cesión con opción de compra en el que se haría cargo de la ficha.

El club blaugrana desea solventar para bien o para mal el caso Cancelo esta misma semana. No van a esperar más y así se lo hicieron saber al agente del jugador. Hubo un contacto el pasado jueves entre Mendes y Deco en el que se marcó la estrategia a seguir. El Barça pasó las cifras máximas a las que puede llegar para poder inscribir al futbolista y Mendes se comprometió a luchar por ello ya que el deseo del jugador es vestir de blaugrana. Para poder llegar a esas cantidades, Cancelo por primera vez se mostró abierto a rebajar su salario.

El Manchester City ya en el primer contacto comunicó que la oferta blaugrana no le acababa de cuadrar ya que solicitan una tarifa de préstamo. Todo va a depender ahora de la fuerza que pueda hacer el jugador y su agente ya que Cancelo no cuenta para Pep Guardiola y deberán sacarle en estos últimos días de mercado. El Barça no va a esperar y, por ello, ha lanzado su ofensiva con una oferta final que no puede ser mejorable.

Xavi quiere a Cancelo, pero también quería a Foyth y la semana pasada ya pudo comprobar como se le escapaba. Mateu Alemany se reunió con el Villarreal y se llevó un 'no' rotundo a negociar por debajo de la cláusula de rescisión. Con Cancelo se confía más porque el City tiene un problema con el futbolista y la opción blaugrana es la más consistente hasta ahora. Es una semana decisiva.