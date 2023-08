Cancelo puede plantarse para venir al Barça

El club blaugrana solo puede llegar a unas cifras por la cesión y el City se mantiene duro No aceptaría otras ofertas, pero el club blaugrana quiere aclararlo todo la próxima semana como fecha límite

El Barça ha dado una nueva oportunidad a Joao Cancelo y a su agente Jorge Mendes para que desencallen la opción de que el futbolista venga cedido por una temporada. El club blaugrana le ha marcado una cifra tope y un tiempo límite para cerrar la operación, pero el City sigue duro con su salida. Cancelo medita plantarse y no escuchar otras ofertas para que todo acabe bien.

El club blaugrana reactivó la opción Cancelo el pasado jueves una vez se comprobó que el Villarreal no iba a negociar por Foyth. Tal y como revelamos, Mateu Alemany se desplazó hasta Villarreal para hablar del tema y salió con la seguridad de que era intransferible. A partir de aquí se recogió el guante de Jorge Mendes, quien había asegurado que ahora sí que podía desbloquear la salida de Cancelo.

Mendes tenía el plan de atacar la operación la última semana de mercado y aprovechar las urgencias del City para deshacerse del jugador, pero el Barça no quiere apurar los tiempos porque necesita margen por si tiene que firmar a una alternativa. Y Mendes ya ha ido con todo para sacar al jugador de Manchester con la ayuda del propio futbolista.

El Barça solo podría pagar una cantidad mínima de tarifa de préstamo, que se le restaría a la ficha del jugador. El acuerdo debe ir por ahí, pero en Manchester recuerdan que le cobraron al Bayern 5 millones de euros por media temporada, por lo que la cesión debería ser de diez millones más la ficha, algo que el Barça no piensa pagar. El agente del futbolista está intentando llegar a un acuerdo favorable y van a tensar la cuerda.

El principal problema es que el City tiene otras propuestas por el jugador y no quería rebajar nada, pero si Cancelo se planta y asegura que solo quiere ir al Barça, el club de Manchester deberá tomar una decisión. Y esperan que de el OK la próxima semana. Por ahora no lo ha hecho.