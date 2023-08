El 1x1 del Barça ante el Getafe

La trampa de Bordalás ha desconectado durante muchos minutos a un Barça en el que han destacado Frenkie de Jong, Koundé y Lamine y Abde en la segunda mitad Raphinha ha perdido la cabeza, Pedri ha estado muy incómodo y Lewy se ha visto atrapado por un Damián de película de terror

Primer compromiso oficial de la temporada y Xavi Hernández que nos dejaba algunas 'pistas' sobre sus prioridades de cara al presente curso. Uno de los 'marrones' que tenía el de Terrassa, como comentamos en SPORT en la previa de este Getafe-Barça, era a qué centrocampista dejar fuera del once. La terna pintaba, básicamente, entre Gündogan y Gavi con De Jong y Pedri, a priori, un paso por delante.

Pues bien, el egarense ha apostado por el germanoturco en detrimento de un jugador andaluz que apenas había acumulado una hora de juego en la pretemporada (no jugó en toda la gira norteamericana por unas molestias en la espalda).

Primera mitad clásica en el Coliseum de este tipo de partidos. Interrupción tras interrupción, un 'Geta' jugando al límite y llevando al Barça a su terreno. El cuadro azulgrana, con pocas ideas y sin encontrar prácticamente fisuras en la muralla azulona.

BIEN LOS HOMBRES DE REFRESCO

En la segunda, ha intentado tocar teclas el entrenador egarense. Entraba Abde por Christensen. Valiente apuesta de un Xavi que ha terminado expulsado aún no sabemos por qué. Han apretado los barcelonistas, pero no han terminado de encontrar la vía para desarbolar al 'Geta'. Cuatro partidos seguidos sin marcar en el Coliseum. Hoy, con un penalti no pitado al final surrealista.

Estas son las valoraciones de SPORT:

6 Ter Stegen, portero Desapercibido Poco trabajo para el germano, que se ha dedicado a ver más el 'show' del campo con todo tipo de interrupciones y patadas. Apenas una intervención sencilla en todo el choque.

7 Koundé, defensa Mariscal Ha pecado de algunas faltas de concentración en el inicio, pero luego ha sido un mariscal. Cortando, sacando con criterio el balón, ejerciendo de líder atrás. Motivadísimo y asentado en el eje.

6 Ronald Araujo, defensa Adaptado Parece que le tocará bastante jugar de lateral este curso. Por lo menos hasta que venga un especialista. Ha cumplido bien e incluso ha tenido un par de cabalgadas peligrosas en la segunda parte. Raza de capitán.

6 Andreas Christensen, defensa Cumplidor El danés ha recibido mucho balón, pero al contrario que en otras ocasiones no ha logrado filtrar pases punzantes para superar líneas. En defensa ha cumplido. Sacrificado al descanso.

5 Alejandro Balde, defensa Cortocircuitado No ha estado nada cómodo. Entre el juego agresivo del Getafe y la línea de seis no ha podido sorprender con sus llegadas explosivas. Tampoco en la segunda mitad ha estado incisivo.

6 Oriol Romeu, centrocampista Búfalo Buen encuentro. Ha protagonizado una de las más claras con una gran maniobra y remate desde la frontal. Dejando claro que es mucho más que un 'stopper'. Sólido, ha bajado algo en el segundo tiempo.

7 Frenkie de Jong, centrocampista Orgulloso De lo poco salvable el neerlandés. Se ha ofrecido, ha intentado protagonizar las transiciones, dividir con sus conducciones clásicas. Ha arrojado la poca luz del Barça durante los 90'. Personalidad y amor propio.

6 Ilkay Gündogan, centrocampista Anonadado Venir de la Premier y jugar en el Coliseum como carta de presentación. Menuda bienvenida se ha llevado el germanoturco. Con un par de codazos incluidos. No ha tenido mucha influencia en el juego, pero ha dejado detalles interesantes.

5 Pedri, centrocampista Incómodo Apenas hemos visto un par de pinceladitas del de Tegueste en los primeros 45'. Bien anulado por una maraña defensiva getafense tremenda. En la segunda ha participado algo más con un par de pases incisivos.

3 Raphinha, delantero Benjamín Ha caído de lleno en la trampa de Bordalás. Los defensas azulones han ido percutiendo, pegando, buscando las cosquillas. Y Raphinha ha perdido la cabeza y ha soltado un codazo totalmente fuera de lugar a Gastón. Bien expulsado. Había tenido la más clara en un mano a mano con Soria.

5 Robert Lewandowski, delantero 'Damianizado' Casi como 'demonizado'. Damían le ha hecho la vida posible. Lo ha buscado desde el primer minuto. Más allá de eso, espeso y poco participativo. Sin ninguna ocasión clara.

7 Abde Ezzalzouli, delantero Irreverente Buenos minutos del marroquí. Como siempre, sin tapujos y sin presión, encaró y buscó a su par. Revolucionó el choque.

6 Lamine Yamal, delantero Revitalizante Ha entrado con esa cara de adolescente que no ha roto un plato y ha desarbolado él solo a la defensa azulona. Pase exquisito a Ansu que casi acaba en gol.

6 Ansu, delantero Enchufado Nada más entrar ha tenido una clarísima que hubiera sido un golazo tras asistencia de oro de Lamine.

6 Gavi, centrocampista Sacrificado Ha jugado apenas un cuarto de hora tras ser el gran sacrificado por Xavi en el once. No ha faltado su dosis de pundonor y entrega.