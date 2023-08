Marcos Alonso no va a salir del Barça

El lateral no ha sido inscrito para el primer partido pero ya fue informado La próxima semana entrará y el club cuenta con él como segundo lateral

Marcos Alonso no podrá debutar con el Barça en Getafe al no estar inscrito como futbolista de la primera plantilla. El lateral renovó a principios de año con una ficha superior a la que llegó y se le ha informado de la situación así como de que se cuenta con él para este curso a pesar de los rumores. Hay confianza en su versatilidad defensiva para jugar como lateral o central zurdo si el caso lo requiere.

El ex del Chelsea llegó al Barça en el último día del pasado mercado de fichajes y aceptó ser uno de los peor pagados de la plantilla haciendo un esfuerzo descomunal y renunciando a cantidad importantísimas que cobraba en el Chelsea, dónde acabó rescindiendo. El club es consciente de ello y le aseguró la continuidad por el esfuerzo y su rendimiento deportivo.

Es evidente que la situación no es agradable -Koundé tuvo que pasar por la no inscripción la pasada temporada- pero el club blaugrana tiene claro que es un activo de futuro. También es cierto que nadie en la plantilla es intransferible si llega una grandísima oferta pero no ha sido el caso.