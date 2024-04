El Barça pone fin a las noches trágicas en Europa

El FC Barcelona consiguió por fin ganar un partido de eliminatorias de Champions League fuera de casa por primera vez desde el 2019. Los azulgranas superaron al Paris Saint-Germain en un gran partido de los hombres de Xavi que demostraron que vuelven a ser competitivos en Europa. El 2-3 en el Parque de los Príncipes permite soñar a los culés con volver a luchar por una Copa de Europa que se le resiste al club desde 2015. Después de muchos fracasos, los barcelonistas consiguieron espantar a los fantasmas del pasado e imponerse a uno de los mejores equipo del mundo.

Entre 2006 y 2015, el Barça ganó cuatro Champions en nueve temporadas, la época más dorada de la historia del club. Pero desde esa noche en Berlín, donde Xavi Hernández levantó como capitán 'la orejona', los barcelonistas no consiguieron dar con la tecla en Europa, sobre todo fuera de casa.

Noche trágica en Roma

Las noches trágicas modernas de los culés en Champions empezaron en Roma. En el mismo escenario que años antes el conjunto de Pep Guardiola levantó el primer triplete de la historia del futbol español, el Barça de Valverde vio como el equipo italiano le remontó un 4-1 a favor en los cuartos de final. Esa temporada, los azulgranas venían invictos en la Liga y con buenas sensaciones en Europa, pero en Roma no supieron parar al equipo de Di Francesco que ganó con un 3-0 contundente, Dzeko, De Rossi y Manolas fueron los verdugos azulgranas.

Manolas celebra su gol en Champions ante el Barça / AFP

La remontada den Anfield

Un año después, Leo Messi decidió que esa temporada tocaba ganar la Champions, e hizo una de las mejores actuaciones individuales de la historia de la competición. En semifinales, los azulgranas se vieron emparejados con el Liverpool de Jurgen Klopp, al que superaron en la ida con un claro 3-0 que parecía que daba el billete para la final del Metropolitano. Pero en la vuelta, los culés sucumbieron al ambiente de Anfield y al ritmo feroz que propuso el técnico alemán.

El equipo inglés consiguió remontar la eliminatoria con un contundente 4-0 sin dos de sus máximas estrellas, Salah y 'Bobby' Firmino.

Origi celebra su gol en Anfield / AFP

2-8

En 2020 la pandemia de la COVID-19 azotó al mundo y obligó a que la Champions se jugase a puerta cerrada en Lisboa. Ese año, el equipo de Quique Setién superó en octavos de final al Nápoles y en cuartos se tuvo que ver las caras ante el Bayern de Múnich a partido único en el estadio Da Luz. El desenlace fue el fin de una era para el conjunto azulgrana. 2-8 fue el resultado del encuentro, una de las peores noches europeas de la historia del club, que significo el adiós de Luis Suárez, Ivan Rakitic y provocó que Leo Messi quisiese salir del club.

Barça 2 - 8 Bayern. En la atípica Champions marcada por la Covid, el Barça sufrió el primer baño de realidad ante su bestia negra, el Bayern. En los cuartos de final disputados en Lisboa, los azulgranas fueron ninguneados por el todopoderoso 'Titán alemán'. / SPORT/ Agencias

Dos temporadas condenados a la Europa League

El Bayern volvió a ser en dos temporadas el verdugo del Barça pero de manera diferente. En la temporada 2021-22 y en la 2022-23, los azulgranas no consiguieron superar la fase de grupos de la Champions, algo que no había sucedido en los últimos 21 años. Además, en las dos ocasiones el equipo no consiguió triunfar en la Europa League. El primer año, tras superar a Nápoles y Galatasaray, los de Xavi cayeron en los cuartos de final ante el Eintracht de Frankfurt, en un partido de vuelta marcado por la invasión alemana que sufrió el Camp Nou. El año siguiente, no consiguieron superar la primera ronda ante el Manchester United.

La afición del Eintracht ocupó el Camp Nou la pasada temporada / JAVI FERRÁNDIZ

Ahora, después de tantos resultados malos en Europa, los azulgranas tiene motivo para celebrar, ya que parece que el equipo entrenado por Xavi Hernández, ha dado con la tecla y vuelve a ser competitivo en la Champions League.